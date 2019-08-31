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      Украина, Польша и США подписали газовый меморандум: что это значит

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      Данилюк заявил о подписании газового меморандума с США и Польшей
      Данилюк заявил о подписании газового меморандума с США и Польшей / Фейсбук Александра Данилюка

      Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Согласно ему, Украина будет получать поставки сжиженного газа через Польшу.

      Представители трех стран подписали документ 31 августа в Польше, куда с визитом приехала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским, об этом сообщает секретарь СНБО Александр Данилюк.

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      Он также рассказал, что перед подписанием меморандума встретился с министром энергетики США Риком Перри. Во время встречи Данилюк и Перри обсуждали диверсификацию рисков, "продиктованных зависимостью от поставок российского газа как для Украины, так и для Польши".

      Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы,
      – написал Данилюк.

      Что предусматривает это соглашение?

      Секретарь СНБО отметил, что налаживание поставок сжиженного газа через Польшу – один из шагов обеспечения энергетической независимости Украины. Для этого страны планируют построить газопровод, который объединит газотранспортные системы двух стран.

      Так, трехстороннее соглашение предусматривает развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использование украинских подземных газовых хранилищ и обустройство газовой инфраструктуры, пишет BiznesAlert.

      Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский объяснил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году, пишет Dziennik.pl.

      В 2021 году мы сможем поставлять значительные объемы газа в Украину, это будет 6 миллиардов кубометров в год,
      – сказал он.

      Что говорил Зеленский на встрече в Польше?

      Во время своего визита в Польшу, который начался 31 августа, Владимир Зеленский уже встретился с польским президентом Анджеем Дудой. Среди других вопросов лидеры обсудили и "Северный поток-2".

      В составе украинской делегации с Зеленским приехали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и председатель украинской таможни Максим Нефедов.

      Так, Зеленский отметил: Польша и Украина здесь говорят на одном языке. "Северный поток-2" неприемлем и несет в себе угрозу для всей Европы. В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина".

       

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Газ Новости Польши Александр Данилюк Газовый конфликт
      Источник: 24 канал
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