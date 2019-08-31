10:04
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Мы говорим на одном языке, – Зеленский о "Северном потоке-2" и сотрудничестве с Польшей

      371 Читати новину українською
      Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток-2" и сотрудничество между странами
      Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток-2" и сотрудничество между странами / Офис Президента Украины

      Газопровод "Северный поток-2" является неприемлемым и несет в себе угрозу для всей Европы – и здесь Украина и Польша "говорят на одном языке". В то же время потенциалу сотрудничества между Польшей и Украиной "нет границ".

      В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина", об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

      Важно: После встречи с Зеленским Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться

      Зеленский также отметил, что Украина выступает за диверсификацию источников энергоснабжения. Кроме того, мы "заинтересованы стать активным участником региональных проектов польского государства – таких, как "Триморье" (форум европейских стран Восточной и Центральной Европы – 24 канал).

      Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали Via Carpatia. Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути E40,
      – сказал президент.

      Международный водный путь E40 является одним из международных внутренних водных путей, создание которого поддерживает Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. Он должен соединить Балтийское море с Черным морем (польский Гданьск с украинским Херсоном) и пройти через три страны: Польшу, Беларусь, Украину.

      Также президенты обсудили широкое двустороннее сотрудничество. Президент Украины отметил, что торгово-экономические связи между Польшей и Украиной ежегодно растут – "и будут расти".

      "Уже сейчас Польша является нашим вторым крупнейшим торговым пртнером в ЕС, но у потенциала этого сотрудничества нет границ", – добавил глава государства.

      Кроме того, Зеленский отметил важность приграничного сотрудничества Польши и Украины – в частности, по улучшению работы пунктов пропуска.

      Я уверен, что партнерство и дружба Украины и Польши имеет не просто большие перспективы, но и стратегическое измерение,
      – подчеркнул он.

      Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который протекает в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      29869
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Газ Новости Польши Анджей Дуда Северный поток-2
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 2
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 190
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23983
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 556
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2709
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук