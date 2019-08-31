Мы говорим на одном языке, – Зеленский о "Северном потоке-2" и сотрудничестве с Польшей

Газопровод "Северный поток-2" является неприемлемым и несет в себе угрозу для всей Европы – и здесь Украина и Польша "говорят на одном языке". В то же время потенциалу сотрудничества между Польшей и Украиной "нет границ".

В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина", об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Зеленский также отметил, что Украина выступает за диверсификацию источников энергоснабжения. Кроме того, мы "заинтересованы стать активным участником региональных проектов польского государства – таких, как "Триморье" (форум европейских стран Восточной и Центральной Европы – 24 канал).

Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали Via Carpatia. Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути E40,

– сказал президент.

Международный водный путь E40 является одним из международных внутренних водных путей, создание которого поддерживает Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. Он должен соединить Балтийское море с Черным морем (польский Гданьск с украинским Херсоном) и пройти через три страны: Польшу, Беларусь, Украину.

Также президенты обсудили широкое двустороннее сотрудничество. Президент Украины отметил, что торгово-экономические связи между Польшей и Украиной ежегодно растут – "и будут расти".

"Уже сейчас Польша является нашим вторым крупнейшим торговым пртнером в ЕС, но у потенциала этого сотрудничества нет границ", – добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил важность приграничного сотрудничества Польши и Украины – в частности, по улучшению работы пунктов пропуска.

Я уверен, что партнерство и дружба Украины и Польши имеет не просто большие перспективы, но и стратегическое измерение,

– подчеркнул он.

Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который протекает в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.