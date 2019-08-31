После встречи с Зеленским Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться

Президент Польши Дуда встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и после встречи заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться в Украину, отметил Дуда на совместной с Зеленским пресс-конференции.

Смотрите фото и видео с первой встречи Зеленского с Дудой

Наша позиция в этом контексте относительно России однозначна... мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, поскольку это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать международное право,

– сказал президент Польши.

Дуда также отметил, что Зеленский может рассчитывать на его поддержку в отношении суверенитета Украины.

В свою очередь Зеленский заявил, без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут быть только усилены. Президент подчеркнул, что это – общая позиция Украины и Польши.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция – без полного выполнения минских соглашений, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", – сказал Зеленский.