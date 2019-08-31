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      После встречи с Зеленским Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться

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      Дуда и Зеленский
      Дуда и Зеленский / president.gov.ua

      Президент Польши Дуда встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и после встречи заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

      Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться в Украину, отметил Дуда на совместной с Зеленским пресс-конференции.

      Смотрите фото и видео с первой встречи Зеленского с Дудой

      Наша позиция в этом контексте относительно России однозначна... мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, поскольку это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать международное право,
      – сказал президент Польши.

      Дуда также отметил, что Зеленский может рассчитывать на его поддержку в отношении суверенитета Украины.

      В свою очередь Зеленский заявил, без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут быть только усилены. Президент подчеркнул, что это – общая позиция Украины и Польши.

      "Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция – без полного выполнения минских соглашений, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", – сказал Зеленский.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости России Новости Польши Анджей Дуда Минские договоренности Аннексия Крыма Санкции
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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