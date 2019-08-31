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      Зеленский провел встречу с Дудой в Польше: видео

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      Зеленский встретился с Дудой
      Зеленский встретился с Дудой / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу и уже встретился с президентом этой страны Анджеем Дудой. Украинского лидера встретили с оркестром, почетным караулом и красной дорожкой.

      После торжественной церемонии встречи началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет. Затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

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      В составе украинской делегации с Зеленским приехали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и глава украинской таможни Максим Нефедов.

      Кроме встречи с Дудой, Зеленский должен встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

      А 1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.

      Зеленский Дуда Польша
      Зеленский встретился с Дудой и польской делегацией / Фото пресс-службы Президента Украины

      Зеленский Дуда Польша встреча фото
      Дуда и Зеленский / Фото пресс-службы Президента Украины

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Новости Польши История Анджей Дуда
      Источник: 24 канал
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