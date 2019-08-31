Зеленський проводить зустріч з Дудою в Польщі: відео

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі та вже зустрівся з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Українського лідера зустріли з оркестром, почесною вартою та червоною доріжкою.

Після урочистої церемонії зустрічі цього розпочалося спілкування Зеленського та Дуди у форматі тет-а-тет. Потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.

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Окрім зустрічі з Дудою, Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

А 1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь.

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