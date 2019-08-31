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      Зеленський проводить зустріч з Дудою в Польщі: відео

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      Зеленський зустрівся з Дудою
      Зеленський зустрівся з Дудою / Кадр з відео

      Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі та вже зустрівся з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Українського лідера зустріли з оркестром, почесною вартою та червоною доріжкою.

      Після урочистої церемонії зустрічі цього розпочалося спілкування Зеленського та Дуди у форматі тет-а-тет. Потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.

      Дізнайтеся, чому Зеленський не зустрінеться з Трампом у Польщі

      Окрім зустрічі з Дудою, Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

      А 1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь.

      Новина доповнюється...

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Анджей Дуда Новини Польщі Історія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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