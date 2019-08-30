Зеленський не зустрінеться з Трампом у Польщі

Американський лідер Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі, де міг зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським. Причиною зміни планів став ураган, що суне на Флориду.

Трамп пояснив, що для нього "дуже важливо" бути у Вашингтоні в той час, коли ураган "Доріан" дістанеться до Флориди, про це пише Bloomberg.

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Дональд Трамп мав відвідати Польщу для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

Головним пріоритетом є безпека і захист американського народу від урагану,

– пояснив зміну планів Трамп.

Замість Трампа до Варшави в суботу, 31 серпня, полетить віце-президент Майк Пенс.

Напередодні радник з питань нацбезпеки США Джон Болтон висловив сподівання, що там український та американський президенти зможуть поговорити. За його словами, попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч таки мала відбутися.

Які зустрічі матиме Володимир Зеленський у Польщі?31 серпня президент Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і представниками парламенту Польщі. На 1 вересня у Зеленського були заплановані зустрічі з лідерами Бельгії, Литви та Грузії.



Кого на заходах там точно не буде, – це Володимира Путіна. Офіційна Варшава переконує, що недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні ставиться до своїх сусідів такими ж методами.

Що ще відомо про можливу зустріч Зеленського і Трампа?

Є велика ймовірність, що, окрім Польщі, Трамп із Зеленським також цього року можуть зустрітися у США. Зокрема, про це заявляв сам український президент. За його словами, зустріч із Трампом відбудеться у вересні у Вашингтоні .

Окрім того, про бажання зустрітися з Зеленським у Вашингтоні заявляв також Трамп і відправив відповідне запрошення офіційному Києву. Як підкреслював посол України в США Валерій Чалий, воно має "чіткі сигнали". У ньому мовиться про стратегічне партнерство, про те, що президент США та Сполучені Штати підтримують Україну. Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер зауважив, що Білий дім чекає на зустріч із Зеленським.