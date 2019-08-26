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      Анексії Криму могли завадити, – Трамп назвав винного в нападі РФ на Україну

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      Трамп "звинуватив" Обаму в анексії Криму
      Трамп "звинуватив" Обаму в анексії Криму / Getty images

      Росія анексувала український Крим за правління у США колишнього президента Барака Обами. Тому, це була його помилка, адже він міг спинити окупацію півострова, але не зробив цього.

      Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками саміту G7 у французькому Біарріці, передає Укрінформ.

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      Американський президент наголосив, що у 2014 році частина України була відібрана "за президента Обами, а не у президента Трампа".

      Обаму перехитрили. Крим анексували за його президентства. Якби це сталося за мого правління, я б сказав: "Вибачте, друзі, я допустив помилку!". Президент Обама допомагав Україні, і Крим був анексований саме за його правління,
      – сказав Трамп.

      За словами лідера США, Крим – це "дуже велика і дуже важлива" територія. Саме там Росія утримує свої потужні підводні човни. Тому, її анексія Кремлем була "поганою подією".

      "Її можна було спинити за допомогою правильних (дій – 24 канал). Президент Обама не зміг її спинити, і це надто погано", – підсумував Трамп.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

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      Теги: Новини політики Новини України Барак Обама Дональд Трамп Новини США Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
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