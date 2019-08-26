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      Аннексии Крыма могли помешать, – Трамп назвал виновного в нападении РФ на Украину

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      Трамп "обвинил" Обаму в аннексии Крыма
      Трамп "обвинил" Обаму в аннексии Крыма / Getty images

      Россия аннексировала украинский Крым во время правления в США бывшего президента Барака Обамы. Поэтому это была его ошибка, ведь он мог остановить оккупацию полуострова, но не сделал этого.

      Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице, передает Укринформ.

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      Американский президент отметил, что в 2014 году часть Украины была отобрана "при президенте Обаме, а не у президента Трампа".

      Обаму перехитрили. Крым аннексировали при его президентстве. Если бы это произошло в моем правлении, я бы сказал: "Простите, друзья, я допустил ошибку!". Президент Обама помогал Украине, и Крым был аннексирован именно при нем,
      – сказал Трамп.

      По словам лидера США, Крым – это "очень большая и очень важная" территория. Там Россия удерживает свои мощные подводные лодки. Поэтому ее аннексия Кремлем была "плохим событием".

      "Ее можно было остановить с помощью правильных (действий – 24 канал). Президент Обама не смог ее остановить, и это слишком плохо", – подытожил Трамп.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?
      Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизовний мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Украина – Россия Новости США Дональд Трамп Барак Обама Новости Украины
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