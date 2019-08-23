Аннексия Крыма разрабатывалась годами, – Бессмертный назвал события, которые не замечала Украина
24 марта 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, однако эксперты считают, что эта операция планировалась задолго вперед.
Об этом рассказал дипломат Роман Бессмертный журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было".
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Он заверил, что на медалях, которые выдавали всем тем, кто участвовал в этом со стороны России, стоит дата – 20 февраля 2014 года. "Но надо понимать, что такие операции, как аннексия Крыма, несмотря на различные отметки на наградах, разрабатываются годами", – добавил Бессмертный.
Медали от РФ за аннексию Крыма
"Я не сомневаюсь, что все, что разрабатывалось годами Российской Федерацией, и в частности Кремлем. Все это разрабатывали задолго до 2014 года, так как ход событий вокруг Януковича, постоянные попытки атаковать Кучму, что совпадало с тем, что они делали с Лукашенко, показывают на то, что это были продуманы вещи", – сказал Бессмертный.
То есть Кремль реализовывал свои планы. Зато Украина должна осознать это и не вестись на налыгач (веревка, которую привязывают к рогам скота – 24 канал). Надо отдать должное, что Президенты Украины до Януковича, как бы Кремль их атаковал, они это давление выдержали, Порошенко тоже все выдержал,
– подчеркнул дипломат.
По словам Бессмертного, Янукович не осознал себя президентом огромной европейской страны, его потянули на веревку и он, как теленок, последовал за ними, приняв сначала харьковские соглашения, затем уступив требованиям Кремля относительно членства в ЕС, что стало поводом взрыва.
Как Россия аннексировала украинский Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.
Весь цивилизовний мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала Украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.