07:18
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Анексія Криму розроблялася роками, – Безсмертний назвав попередні події, які не помічала Україна

      2850 Читать новость на русском
      Анексія Криму розроблялася роками, – Безсмертний
      Анексія Криму розроблялася роками, – Безсмертний / Getty Images

      24 березня 2014 року Росія анексувала український Крим, проте експерти вважають, що ця операція планувалася задовго наперед.

      Про це розповів дипломат Роман Безсмертний журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було".

      Важливо! Без Криму: у столичному супермаркеті продають щоденники з неповноцінною картою України – фото

      Він запевнив, що на медалях, які видавали всім тим, хто брав участь у цьому з боку Росії, стоїть дата – 20 лютого 2014 року. "Але треба розуміти, що такі операції, як анексія Криму, попри різні відмітки на нагородах, розробляються роками", – додав Безсмертний.

      Медалі від РФ за анексію Криму
      Медалі від РФ за анексію Криму

      "Я не сумніваюся, що все, що розроблялися роками Російською Федерацією, і зокрема Кремлем. Все це розробляли задовго до 2014 року, тому що перебіг подій навколо Януковича, постійні спроби атакувати Кучму, що співпадало з тим, що вони робили з Лукашенком, показують на те, що це були продумані речі", – сказав Безсмертний.

      Тобто Кремль реалізовував свої плани. Натомість Україна мала усвідомити це і не вестися на налигач (мотузка, яку прив'язують до рогів худоби, – 24 канал). Треба віддати належне, що Президенти України до Януковича, як би Кремль їх не атакував, вони цей тиск витримали, Порошенко теж все витримав,
      – наголосив дипломат.

      За словами Безсмертного, Янукович не усвідомив себе президентом величезної європейської держави, його потягнули на налигач і він, як теля, пішов за ними, прийнявши спочатку харківські угоди, потім поступившись вимогам Кремля щодо членства в ЄС, що стало приводом вибуху.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум щодо приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала українським Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

      blog_ava
      "Укроборонпром" показав, яким буде спільний україно-турецький військовий безпілотник
      сьогодні
      1348
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Анексія Криму Україна – Росія Роман Безсмертний
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День прапора: найцікавіші факти про український стяг
      сьогодні , 06:08 День прапора: найцікавіші факти про український стяг
      Ірина Полицька 10939
      Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
      22 серпня , 23:00 Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
      2115
      Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      22 серпня , 22:00 Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 703
      Як Україна попри супротив та агресію Росії здобула визнання у світі
      22 серпня , 19:30 Як Україна попри супротив та агресію Росії здобула визнання у світі
      Антон Голобородько 729
      Я програв через бурю, яку сам посіяв, – Лещенко про поразку на виборах і Зеленського
      22 серпня , 19:01 Я програв через бурю, яку сам посіяв, – Лещенко про поразку на виборах і Зеленського
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук