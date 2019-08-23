Анексія Криму розроблялася роками, – Безсмертний назвав попередні події, які не помічала Україна

24 березня 2014 року Росія анексувала український Крим, проте експерти вважають, що ця операція планувалася задовго наперед.

Про це розповів дипломат Роман Безсмертний журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було".

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Він запевнив, що на медалях, які видавали всім тим, хто брав участь у цьому з боку Росії, стоїть дата – 20 лютого 2014 року. "Але треба розуміти, що такі операції, як анексія Криму, попри різні відмітки на нагородах, розробляються роками", – додав Безсмертний.



Медалі від РФ за анексію Криму

"Я не сумніваюся, що все, що розроблялися роками Російською Федерацією, і зокрема Кремлем. Все це розробляли задовго до 2014 року, тому що перебіг подій навколо Януковича, постійні спроби атакувати Кучму, що співпадало з тим, що вони робили з Лукашенком, показують на те, що це були продумані речі", – сказав Безсмертний.

Тобто Кремль реалізовував свої плани. Натомість Україна мала усвідомити це і не вестися на налигач (мотузка, яку прив'язують до рогів худоби, – 24 канал). Треба віддати належне, що Президенти України до Януковича, як би Кремль їх не атакував, вони цей тиск витримали, Порошенко теж все витримав,

– наголосив дипломат.

За словами Безсмертного, Янукович не усвідомив себе президентом величезної європейської держави, його потягнули на налигач і він, як теля, пішов за ними, прийнявши спочатку харківські угоди, потім поступившись вимогам Кремля щодо членства в ЄС, що стало приводом вибуху.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум щодо приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала українським Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.