Трамп кличе Зеленського у Вашингтон

Президента США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона. Глава дежрави за запрошення уже подякував.

Запрошення вже підтвердили у Адміністрації Президента, про це прес-служба написала на своїй сторінці у Facebook.

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У АП також наголосили, що Зеленський вважає важливим сигналом закон "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності". Його презентували у Палаті представників Конгресу США.

Президент України Володимир Зеленський вдячний Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона,

– мовиться у повідомленні.

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Володимира Зеленського також знову запрошують у Париж. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що у Франції відчувають сильне бажання з боку українського президента до посилення двосторонніх взаємин.

Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина буде однією з перших країн , яку з міжнародним візитом відвідає Зеленський.

Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду : там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.