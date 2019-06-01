Трамп кличе Зеленського у Вашингтон
Президента США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона. Глава дежрави за запрошення уже подякував.
Запрошення вже підтвердили у Адміністрації Президента, про це прес-служба написала на своїй сторінці у Facebook.
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У АП також наголосили, що Зеленський вважає важливим сигналом закон "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності". Його презентували у Палаті представників Конгресу США.
Президент України Володимир Зеленський вдячний Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона,
– мовиться у повідомленні.
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Володимира Зеленського також знову запрошують у Париж. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що у Франції відчувають сильне бажання з боку українського президента до посилення двосторонніх взаємин.
Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина буде однією з перших країн, яку з міжнародним візитом відвідає Зеленський.
Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.