11:39
1 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Покатушкі та злий алабай для Медведєва. Навіщо космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 травня
      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:51, 31 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Трамп кличе Зеленського у Вашингтон

      52
      Володимира Зеленського запросили у США
      Володимира Зеленського запросили у США / 24 канал

      Президента США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона. Глава дежрави за запрошення уже подякував.

      Запрошення вже підтвердили у Адміністрації Президента, про це прес-служба написала на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Зеленський свою першу закордонну поїздку на посаді президента здійснить до Брюсселя

      У АП також наголосили, що Зеленський вважає важливим сигналом закон "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності". Його презентували у Палаті представників Конгресу США.

      Президент України Володимир Зеленський вдячний Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона,
      – мовиться у повідомленні.

      Куди ще планує поїхати Зеленський?

      Володимира Зеленського також знову запрошують у Париж. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що у Франції відчувають сильне бажання з боку українського президента до посилення двосторонніх взаємин.

      Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина буде однією з перших країн, яку з міжнародним візитом відвідає Зеленський.

      Окрім того, президента України запросили 2 липня відвідати Канаду: там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

      blog_ava
      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      сьогодні
      4978
      Теги: Дональд Трамп Президент України Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Адміністрація Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час
      сьогодні , 11:01 Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час
      Альона Захарова 267
      Між вироком та примиренням: як медіація може врятувати неповнолітніх
      сьогодні , 10:30 Між вироком та примиренням: як медіація може врятувати неповнолітніх
      Фундація DEJURE 64
      Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення
      сьогодні , 09:02 Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення
      Світлана Попова 252
      Від сьогодні у футболі діють нові правила: головні зміни
      сьогодні , 09:01 Від сьогодні у футболі діють нові правила: головні зміни
      1216
      Кремлевская мистика, или Как Путин отмаливает грехи
      сьогодні , 09:00 Кремлевская мистика, или Как Путин отмаливает грехи
      Іван Яковина 468
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук