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      Перший міжнародний візит Зеленського може бути до Канади

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      Зеленського запросили до Канади
      Зеленського запросили до Канади / 24 канал

      Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня, коли там відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

      Про це повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук в інтерв'ю "Радіо Свобода". 

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      За його словами, запрошення наразі передали телефоном. Але з "паперовим" узгодженням сторони дуже швидко дадуть собі раду.

      Ващук
      Роман Ващук, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні

      Оскільки 2 липня у Канаді відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні, як зауважив посол Ващук, прем'єр Канади "надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників".

      Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде тривати виборча кампанія,
      – зазначив Роман Ващук.

      До слова, в Адміністрації президента України заявляли, що Володимир Зеленський ще не визначився, куди саме здійснить свій перший закордонний візит. 

      Команда президента Володимира Зеленського планує ще цього року переїхати з Банкової, але куди – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики
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