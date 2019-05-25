Перший міжнародний візит Зеленського може бути до Канади

Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня, коли там відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

Про це повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Читайте також: Данилюк: Указом президента неможливо розв'язати ключові проблеми в країні

За його словами, запрошення наразі передали телефоном. Але з "паперовим" узгодженням сторони дуже швидко дадуть собі раду.



Роман Ващук, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні

Оскільки 2 липня у Канаді відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні, як зауважив посол Ващук, прем'єр Канади "надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників".

Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде тривати виборча кампанія,

– зазначив Роман Ващук.

До слова, в Адміністрації президента України заявляли, що Володимир Зеленський ще не визначився, куди саме здійснить свій перший закордонний візит.

Команда президента Володимира Зеленського планує ще цього року переїхати з Банкової, але куди – читайте у матеріалі 24 каналу