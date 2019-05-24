Коли команда Зеленського виїде з Банкової: у президента назвали дату

Команда президента Володимира Зеленського планує ще цього року переїхати з Банкової, де розташована Адміністрація глави держави. Для цього у президента вже розглядають два варіанти.

Заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко у коментарі "Новое время" розповів, що команда чинного президента дуже хоче переїхати за межі Банкової.

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Ми займаємося цим. Є багато нюансів щодо переїзду: безпека, секретність даних, їх зберігання. Зараз опрацьовуються два варіанти переїзду,

– сказав Тимошенко.

Він наголосив, що переїзд не планують переносини на наступний рік. Команда Зеленського хоче покинути Банкову ще у 2019 році.

"Як бачите, у мене порожній кабінет, я привіз тільки свій телевізор. Ми дуже хочемо переїхати", – підсумував заступник глави АП.

Чому Зеленський хоче переїхати з Банкової? Ще напередодні другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що має намір перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце. Як пояснив політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Окрім того, у європейських країнах старі резиденції використовуються для екскурсій.



Однак таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом". За їхніми словами, в урядовому кварталі президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці.

До слова, наступного дня після інавгурації Володимира Зеленського, 22 травня, у Києві відкрили для вільного проходу людей вулицю Банкову, на якій розташована Адміністрація Президента України. Також прибрали кордони нацгвардійців, які охороняли вулицю.

Прохід Банковою закрили ще за президента-втікача Віктора Януковича під час Євромайдану. Вона була закрита для звичайних громадян і усі 5 років правління Петра Порошенка.