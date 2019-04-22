У Держохороні відреагували на бажання Зеленського перенести АП із Банкової
Намір лідера президентських перегонів Володимира Зеленського перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової не є найкращим варіантом з погляду безпеки.
Однак в Держохороні готові розглядати такий варіант, повідомив керівник Державної служби охорони України Валерій Гелетей,пише "Громадське".
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Кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу в державних резиденціях. Він готовий залишити будівлю АП на вулиці Банковій у Києві та переїхати в ореn space.
Гелетей зазначив, що управління Державної охорони буде виконувати будь-яке рішення, яке ухвалить Президент. Однак перенесення АП – "не найкраще рішення для управління державної охорони".
В урядовому кварталі все ж таки він (Президент – 24) буде більш захищений, ніж в будь-якому іншому новому місці,
– пояснив Гелетей.
При цьому керівник Держохорони наголосив, що перенесення Адміністрації Президента "не буде проблемою для управління державної охорони".
"Ми маємо достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити нормальне функціонування адміністрації Президента і безпеку самого Президента", – сказав він.
Гелетей також додав, що управління бере його під державну охорону в місцях постійного і тимчасового перебування, як тільки Президент держави вступає на посаду.
Зазначимо, ЦВК порахувала майже 100% голосів – бракує кілька сотих. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів українців, а Петро Порошенко – 24,46%.
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