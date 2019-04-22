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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленському шукають викладача української мови, – дружина

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      Зеленському шукають викладача української мови, – дружина
      Зеленському шукають викладача української мови, – дружина / pravda.com.ua

      Володимир Зеленський перемагає на президентських виборах України. Йому шукають викладача української мови, аби допомогти шоумену говорити швидше.

      Дружина кандидата у президенти Олена Зеленська сказала, що Володимир Зеленський може швидко говорити українською, але це поки звучить неприродньо, пише ВВС Україна.

      Читайте також: Хто така Олена Зеленська: що відомо про майбутню першу леді України

      Зеленська додала, що Петро Олексійович говорить завжди повільно, з чіткими паузами, розділяючи фрази.

      Володимир теж так може говорити, але це не його природний темп мови. Він швидко говорить. І коли починає швидко говорити, в цей час перекладає, виникають затримки та з'являється відчуття, що людина говорить не своєю мовою,
      – пояснила Олена.

      Дружина кандидата в президенти розповіла, що вперше почула українську мову в другому класі від вчительки.

      Ми не можемо нічого змінити у своєму минулому, так сталося,
      – сказала Зеленська.

      Вона додала, що в оточені їхньої сім’ї завжди були родичі, які говорили на суржику. "Усі все розуміли, але занурюватися в літературну українську мову ми почали вже в школі", – сказала Олена Зеленська.

      Вона зазначила, що у штабі Зеленського вже всі говорять українською, адже дуже важливо, щоб "навколо розмовляли українською".

      До слова, дружина майбутнього президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, що дуже переживає через статус першої леді країни, адже це серйозна відповідальність. Окрім того, вона б хотіла залишитися поза політикою і надалі займатися своєю роботою у "Студії Квартал 95".

       

      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,03% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,46%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

      Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

       

      blog_ava
      Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олена Зеленська Українська мова
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