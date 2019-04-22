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      Зеленскому ищут преподавателя украинского языка, – жена

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      Зеленскому ищут преподавателя украинского языка, – жена
      Зеленскому ищут преподавателя украинского языка, – жена / pravda.com.ua

      Владимир Зеленский побеждает на президентских выборах Украины. Ему ищут преподавателя украинского языка, чтобы помочь шоумену говорить быстрее.

      Жена кандидата в президенты Елена Зеленская сказала, что Владимир Зеленский может быстро говорить на украинском, но это пока звучит неестественно, пишет ВВС Украина.

      Читайте также: Кто такая Елена Зеленская: что известно о будущей первой леди Украины

      Зеленская добавила, что Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы.

      Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не на своем языке,
      – пояснила Елена.

      Жена кандидата в президенты рассказала, что впервые услышала украинский язык во втором классе от учительницы.

      Мы не можем ничего изменить в своем прошлом, так случилось,
      – сказала Зеленская.

      Она добавила, что в окружении их семьи всегда были родственники, которые говорили на суржике. "Все все понимали, но погружаться в литературный украинский язык мы начали уже в школе", – сказала Елена Зеленская.

      Она отметила, что в штабе Зеленского уже все говорят на украинском, ведь очень важно, чтобы "вокруг разговаривали на украинском".

      К слову, жена будущего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что очень переживает из-за статуса первой леди страны, ведь это серьезная ответственность. Кроме того, она хотела бы остаться вне политики и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95".

       

      Официальные результаты выборов президента?
      В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 99,03% голосов – Владимир Зеленский пока получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%. Поэтому, разрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      В то же время, согласно окончательных результатов экзит-пола Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место занял Петр Порошенко – 25,5% голосов.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Украинский язык Елена Зеленская
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