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      Я бы хотела отсутствовать, – Елена Зеленская о роли первой леди

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      Елена Зеленская рассказала, что думает о роли первой леди Украины
      Елена Зеленская рассказала, что думает о роли первой леди Украины / Getty Images

      Жена будущего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что очень переживает за статус первой леди страны, ведь это серьезная ответственность. Кроме того, она бы хотела остаться вне политики и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95".

      Елена Зеленская в интервью BBC Украина рассказала, что серьезно еще не думала о том, чем собирается заниматься на посту первой леди. Она откровенно призналась, что боится политики и хотела бы остаться в стороне, и продолжать писать сценарии для "Квартала". Но этот вопрос еще будет обсуждать с мужем.

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      "Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. В это надо полностью погрузиться и я по этому поводу переживаю", – отметила она.

      В то же время, жена кандидата убеждена, что такая персона, как первая леди страны, своей работой может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это человек, который может гарантировать результат.

      С мужем Елена пока не обсуждала вопрос статуса и обязанностей первой леди. Кроме того, Зеленский предложил ей, что она может полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем.

      Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить,
      – сказала жена кандидата.

      Елена добавила, что между Меланией Трамп и Мишель Обамой ей больше по душе последняя. По ее мнению, экс-первая леди США "более человечная и это как раз основное качество, которое Владимир пытается принести в украинскую политику".

      Жена Зеленского также рассказала, что не знакома лично с Мариной Порошенко, но прекрасно относится к ней "как к женщине и матери". Также Елена добавила, что ей интересно было бы пообщаться с нынешней первой леди, которая много занимается благотворительностью.

      Официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      В то же время, согласно окончательным результатам экзит полла Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
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