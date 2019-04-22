Я бы хотела отсутствовать, – Елена Зеленская о роли первой леди

Жена будущего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что очень переживает за статус первой леди страны, ведь это серьезная ответственность. Кроме того, она бы хотела остаться вне политики и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95".

Елена Зеленская в интервью BBC Украина рассказала, что серьезно еще не думала о том, чем собирается заниматься на посту первой леди. Она откровенно призналась, что боится политики и хотела бы остаться в стороне, и продолжать писать сценарии для "Квартала". Но этот вопрос еще будет обсуждать с мужем.

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"Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. В это надо полностью погрузиться и я по этому поводу переживаю", – отметила она.

В то же время, жена кандидата убеждена, что такая персона, как первая леди страны, своей работой может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это человек, который может гарантировать результат.

С мужем Елена пока не обсуждала вопрос статуса и обязанностей первой леди. Кроме того, Зеленский предложил ей, что она может полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем.

Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить,

– сказала жена кандидата.

Елена добавила, что между Меланией Трамп и Мишель Обамой ей больше по душе последняя. По ее мнению, экс-первая леди США "более человечная и это как раз основное качество, которое Владимир пытается принести в украинскую политику".

Жена Зеленского также рассказала, что не знакома лично с Мариной Порошенко, но прекрасно относится к ней "как к женщине и матери". Также Елена добавила, что ей интересно было бы пообщаться с нынешней первой леди, которая много занимается благотворительностью.

Официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.



В то же время, согласно окончательным результатам экзит полла Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

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