Я б хотіла бути відсутньою, – Олена Зеленська про роль першої леді

Дружина майбутнього президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, що дуже переживає через статус першої леді країни, адже це серйозна відповідальність. Окрім того, вона б хотіла залишитися поза політикою і надалі займатися своєю роботою у "Студії Квартал 95".

Олена Зеленська в інтерв'ю BBC Україна розповіла, що серйозно ще не думала про те, чим збирається займатися на посаді першої леді. Вона відверто зізналася, що боїться політики і хотіла б лишитися осторонь, та продовжувати писати сценарії для "Кварталу". Але це питання ще буде обговорювати з чоловіком.

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"Якщо це можливо, я б хотіла займатись тим, чим я займалась. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займаються благодійністю. Я дуже серйозно до цього ставлюся, адже це величезна відповідальність. У це треба повністю зануритись і я з цього приводу переживаю", – зауважила вона.

Водночас, дружина кандидата переконана, що така персона, як перша леді країни, своєю роботою може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це людина, яка може гарантувати результат.

З чоловіком Олена поки не обговорювала питання статусу та обов'язків першої леді. Окрім того, Зеленський запропонував їй, що вона може повністю вийти з інформаційного поля і бути відсутньою в ньому.

Чесно, я б хотіла бути відсутньою. Як вийде. Будемо думати, говорити. Можливо, тут є обов'язки, які неможливо на когось перекласти,

– сказала дружина кандидата.

Олена додала, що між Меланією Трамп та Мішель Обамою їй більше до душі остання. На її думку, екс-перша леді США "більш людяна і це якраз основна якість, яку Володимир намагається принести в українську політику".

Дружина Зеленського також розповіла, що не знайома особисто з Мариною Порошенко, але чудово ставиться до неї "як до жінки і матері". Також, Олена додала, що їй цікаво було б поспілкуватися з теперішньою першою леді, яка багато займається благочинністю.

Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.



Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

Зеленський переміг у другому турі виборів: відео