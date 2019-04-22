В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой

Намерение лидера президентской гонки Владимира Зеленского перенести Администрацию Президента с улицы Банковой не наилучший вариант с точки зрения безопасности.

Однако в Госохране готовы рассматривать такой вариант, сообщил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей,пишет "Громадское".

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Кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в государственных резиденциях. Он готов покинуть здание АП на улице Банковой в Киеве и переехать в ореп space.

Гелетей отметил, что управление Государственной охраны будет выполнять любое решение, которое примет Президент. Однако перенос АП – "не лучшее решение для управления государственной охраны".

В правительственном квартале все же он (Президент – 24) будет более защищен, чем в любом другом новом месте,

– объяснил Гелетей.

При этом руководитель Госохраны подчеркнул, что перенос Администрации Президента "не будет проблемой для управления государственной охраны".

"Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации Президента и безопасность самого Президента", – сказал он.

Гелетей также добавил, что управление берет его под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания, как только Президент вступает в должность.

Отметим, ЦИК подсчитала почти 100% голосов – не хватает несколько сотых. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 24,46%.