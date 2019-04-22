Зеленский рассказал, как планирует прекратить огонь на Донбассе

Лидер экзит-полов президентских выборов Владимир Зеленский намерен развернуть "мощную информационную войну", чтобы остановить огонь на Донбассе.

Этот план Зеленский начнет осуществлять в ближайшее время, об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе.

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Так, лидер экзит-пола анонсировал очень мощную информационную войну и отметил, что имеет "очень креативные идеи". Он также призвал присоединиться всех украинских журналистов.

Нам понадобится ваша помощь – и это будет в ближайшее время. Мы будем разговаривать не полчаса и не час. Мы вам расскажем наш план действий,

– сказал он.

Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

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