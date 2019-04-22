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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський розповів, як планує припинити вогонь на Донбасі

      1914 Читать новость на русском
      Зеленський має "креативні ідеї" щодо Донбасу
      Зеленський має "креативні ідеї" щодо Донбасу / Прес-служба Зеленського

      Лідер екзит-полів президентських виборів Володимир Зеленський має намір розгорнути "потужну інформаційну війну", аби зупинити вогонь на Донбасі.

      Цей план Зеленський розпочне здійснювати найближчим часом, про це він заявив на прес-конференції у виборчому штабі.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: перші офіційні результати

      Так, лідер екзит-полу анонсував дуже потужну інформаційну війну і зазначив, що має "дуже креативні ідеї". Він також закликав долучитися усіх українських журналістів.

      Нам знадобиться ваша допомога – і це буде найближчим часом. Ми будемо розмовляти не півгодини і не годину. Ми вам розповімо наш план дій,
      – сказав він.

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзитполу, лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.


      Якою була явка на під час другого туру президентських виборів

      blog_ava
      Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування
      21 квітня
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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Війна на Донбасі Результати виборів президента 2019 Україна – Росія
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