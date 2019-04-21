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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Зеленский рассказал о своим отношении к языковому вопросу

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      Буду защищать, – Зеленский об украинском языке
      Буду защищать, – Зеленский об украинском языке / Фото из открытых источников

      По данным экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил уверенную победу во втором туре и уже пообещал защищать украинский язык.

      Зеленский подчеркнул, что язык "поддерживает" в ответ на просьбу рассказать об отношении к законопроекту об украинском языке.

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      Отметим, этот законопроект сейчас рассматривают в Верховной Раде. Председатель ВР Андрей Парубий анонсировал, что в течение пленарной недели от 23 до 26 апреля депутаты перейдут к принятию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

      Я должен защищать украинский язык. И я буду,
      – сказал Зеленский.

      Со своей стороны, Петр Порошенко готов подписать закон о языке в случае, если Верховная Рада поддержит законопроект в ближайшую неделю.

      Что предусматривает закон о языке?
      • На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.

      • Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальные учения.

      • К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет.

      Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе.

      • За систематическое нарушение будут штрафовать.

      Национальный экзит-пол

      Согласно его окончательных результатов лидирует Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

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      Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      21 апреля
      112755
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Результаты выборов президента 2019 языковый вопрос
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