Зеленский рассказал о своим отношении к языковому вопросу

По данным экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил уверенную победу во втором туре и уже пообещал защищать украинский язык.

Зеленский подчеркнул, что язык "поддерживает" в ответ на просьбу рассказать об отношении к законопроекту об украинском языке.

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Отметим, этот законопроект сейчас рассматривают в Верховной Раде. Председатель ВР Андрей Парубий анонсировал, что в течение пленарной недели от 23 до 26 апреля депутаты перейдут к принятию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Я должен защищать украинский язык. И я буду,

– сказал Зеленский.

Со своей стороны, Петр Порошенко готов подписать закон о языке в случае, если Верховная Рада поддержит законопроект в ближайшую неделю.

Что предусматривает закон о языке?

• На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.



• Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальные учения.



• К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет.



• Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе.



• За систематическое нарушение будут штрафовать.

Национальный экзит-пол

Согласно его окончательных результатов лидирует Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.