00:35
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський розповів про своє ставлення до мовного питання

      1558 Читать новость на русском
      Буду захищати, – Зеленський про українську мову
      Буду захищати, – Зеленський про українську мову / 24 канал

      За даними екзит-полів кандидат в президенти України Володимир Зеленський отримав впевнену перемогу у другому турі і вже пообіцяв захищати українську мову.

      Зеленський наголосив, що мову "підтримує" у відповідь на прохання розповісти про ставлення до законопроекту про українську мову.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: перші офіційні результати

      Зазначимо, цей законопроект наразі розглядають у Верховній Раді. Голова ВР Андрій Парубій анонсував, що упродовж пленарного тижня від 23 до 26 квітня депутати перейдуть до прийняття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

      Я повинен захищати українську мову. І я буду,
      – сказав Зеленський. 

      Зі свого боку, Петро Порошенко готовий підписати закон про мову у випадку, якщо Верховна Рада підтримає законопроект у найближчий тиждень.

      Що передбачає закон про мову?• Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.

      • Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.

      • До відвідувачів у закладах харчування та магазинах мають звертатися українською. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.

      • Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби.

      • За систематичне порушення штрафуватимуть.

      Національний екзит-пол

      Відповідно до його остаточних результатів лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      21 квітня
      57591
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 мовне питання
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи
      сьогодні , 00:30 Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи
      Тетяна Бучок 1797
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      21 квітня , 23:24 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 57581
      Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      21 квітня , 22:54 Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      Наталя Боднар 4841
      Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      21 квітня , 22:51 Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      860
      Програма Володимира Зеленського: основні тези
      21 квітня , 22:06 Програма Володимира Зеленського: основні тези
      49347
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук