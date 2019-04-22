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      Як називати тих, хто воює проти України на Донбасі: у Зеленського оприлюднили ініціативу

      746 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського вважають, що слід на законодавчому рівні визначити, як називати бойовиків на Донбасі.

      Під час дебатів на НСК "Олімпійський" з чинним українським президентом Петром Порошенком шоумен Володимир Зеленський назвав "повстанцями" збройні угруповання проросійських найманців на окупованій частині Донбасу. У підсумку це спровокували неабияку реакцію обурення як серед української верхівки, так і серед населення.

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      Згодом Зеленський пояснив, що вжив це слово, оскільки так було написано на сайті президента.

      "Це мається на увазі "бунтарі", хлопці й дівчата. Так було написано на сайті в президента. "Бунтарі", які проти України", – зазначив він.

      Крім того, у штабі новоспеченого політика, виступили за визначення на законодавчому рівні термінології щодо бойовиків на Донбасі.

      На жаль, коли на сайті чинного глави держави ми бачимо формулювання "повстанці" щонайменше у трьох випадках, то напевно, це має право на існування. Я вважаю інакше, якщо ви дозволите висловити свою думку. Я все ж вважаю, що це бойовики, які воюють за такі звані "ЛНР/ДНР,
      – підкреслив речник команди Зеленського Дмитро Разумков.

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      Також він раніше зазначав, що Зеленський оприлюднював не свої думки, а передавав слова українців, які "мабуть, використовували риторику поки ще чинного президента".

      Якою наразі є ситуація на Донбасі? Упродовж доби 20 квітня проросійські окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях, 4 із них – із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На щастя, українські оборонці не постраждали, а от ворог зазнав значних втрат.

      Окуповані території, Донбас, ополченці, повстанці
      Окуповані території на Донбасі 

      що ще сьогодні відбувається на Донбасі:
      blog_ava
      Програма Володимира Зеленського: основні тези
      21 квітня
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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Законодавство Новини України Новини політики Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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