Як називати тих, хто воює проти України на Донбасі: у Зеленського оприлюднили ініціативу
У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського вважають, що слід на законодавчому рівні визначити, як називати бойовиків на Донбасі.
Під час дебатів на НСК "Олімпійський" з чинним українським президентом Петром Порошенком шоумен Володимир Зеленський назвав "повстанцями" збройні угруповання проросійських найманців на окупованій частині Донбасу. У підсумку це спровокували неабияку реакцію обурення як серед української верхівки, так і серед населення.
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Згодом Зеленський пояснив, що вжив це слово, оскільки так було написано на сайті президента.
"Це мається на увазі "бунтарі", хлопці й дівчата. Так було написано на сайті в президента. "Бунтарі", які проти України", – зазначив він.
Крім того, у штабі новоспеченого політика, виступили за визначення на законодавчому рівні термінології щодо бойовиків на Донбасі.
На жаль, коли на сайті чинного глави держави ми бачимо формулювання "повстанці" щонайменше у трьох випадках, то напевно, це має право на існування. Я вважаю інакше, якщо ви дозволите висловити свою думку. Я все ж вважаю, що це бойовики, які воюють за такі звані "ЛНР/ДНР,
– підкреслив речник команди Зеленського Дмитро Разумков.
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Також він раніше зазначав, що Зеленський оприлюднював не свої думки, а передавав слова українців, які "мабуть, використовували риторику поки ще чинного президента".
Якою наразі є ситуація на Донбасі? Упродовж доби 20 квітня проросійські окупанти на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях, 4 із них – із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На щастя, українські оборонці не постраждали, а от ворог зазнав значних втрат.
Окуповані території на Донбасі