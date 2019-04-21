Зеленський пояснив, чому назвав бойовиків на Донбасі "повстанцями"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів з Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня назвав "повстанцями" проросійських бойовиків, які окупували частину Донбасу. Він пояснив, що вжив це слово, бо" так було написано і на сайті в президента".

На дебатах Зеленський ставлячи питання Порошенку сказав: "Чи правда (я не стверджую), що цукерки Roshen є у пайках повстанців "ЛНР" та "ДНР?". Сам кандидат зауважив, щоц е було не його власне запитання, а одне з "запитань із народу", яке він читав з аркуша.

Читайте також: Зеленський показав заповнений бюлетень: йому виписали штраф – відео

Такі вислови лідера "95 Кварталу" викликали чималий шквал критики серед українців, командування армії та самого Порошенка.

"У нас "повстанців" немає. У нас є російська агресія". Збройні Сили України про це не забудуть і не пробачать", – заявили у ЗСУ.

«У нас «повстанців» немає. У нас є російська агресія» – нагадування Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Збройні Сили України про це не забудуть і не пробачать. Ніколи!!! pic.twitter.com/3TMahAY3TY — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) 19 квітня 2019 р.

Проте як виявилося, слова "повстанці" щодо бойовиків у 2015 році вживав і сам чинний президент Петро Порошенко. Так, під час виступу у Цюріхському університеті він називав поплічників окупантів на Донбасі "rebels", що перекладається як "повстанці".

"Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та повстанцями", – казав Порошенко.

Але після того, як у Facebook почали публікувати скріни з промовою Порошенка, що була опублікована на сайті президента, його слова про "повстанців" були виправлені на "бойовиків".



Оригінальний і виправлений скрішоти промови Порошенка, де він вживає слово "повстанці"

Сам Зеленський перед тим як проголосувати 21 квітня, пояснив, що вжив слово "повстанці", бо так було написано на сайті президента.

Це мається на увазі "бунтарі", хлопці й дівчата. Так було написано на сайті в президента. "Бунтарі", які проти України",

– сказав Зеленський.