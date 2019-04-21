Зеленский объяснил, почему назвал боевиков на Донбассе "повстанцами"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов с Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля назвал "повстанцами" пророссийских боевиков, которые оккупировали часть Донбасса. Он пояснил, что употребил это слово, потому что "так было написано и на сайте у президента".

На дебатах Зеленский ставя вопрос Порошенко сказал: "Правда ли (я не утверждаю), что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР?". Сам кандидат отметил, что это был не его собственный вопрос, а один из "вопросов из народа", который он читал с листа.

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Такие высказывания лидера "95 Квартала" вызвали немалый шквал критики среди украинцев, командования армии и самого Порошенко.

"У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия". Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят", – заявили в ВСУ.

Однако как оказалось, слова "повстанцы" в отношении боевиков в 2015 году употреблял и сам действующий президент Петр Порошенко. Так, во время выступления в Цюрихском университете он называл приспешников оккупантов на Донбассе "rebels", что переводится как "повстанцы".

"Я вступил на свою должность как президент мира. Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами", – говорил Порошенко.

Но после того, как в Facebook начали публиковать скрины с речью Порошенко, что была опубликована на сайте президента, его слова о "повстанцах" были исправлены на "боевиков".



Оригинальный и исправленный скриншоты речи Порошенко, где он употребляет слово "повстанцы"

Сам Зеленский перед тем как проголосовать 21 апреля, пояснил, что употребил слово "повстанцы", потому что так было написано на сайте президента.

Это подразумевается "бунтари", парни и девушки. Так было написано на сайте президента. "Бунтари", которые против Украины",

– сказал Зеленский.