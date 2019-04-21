17:11
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК

      Зеленский объяснил, почему назвал боевиков на Донбассе "повстанцами"

      104 Читати новину українською
      Зеленский объяснил свою фразу о "повстанцах" на Донбассе
      Зеленский объяснил свою фразу о "повстанцах" на Донбассе / Getty Images

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов с Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля назвал "повстанцами" пророссийских боевиков, которые оккупировали часть Донбасса. Он пояснил, что употребил это слово, потому что "так было написано и на сайте у президента".

      На дебатах Зеленский ставя вопрос Порошенко сказал: "Правда ли (я не утверждаю), что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР?". Сам кандидат отметил, что это был не его собственный вопрос, а один из "вопросов из народа", который он читал с листа.

      Читайте также: Зеленский показал заполненный бюллетень: ему выписали штраф – видео

      Такие высказывания лидера "95 Квартала" вызвали немалый шквал критики среди украинцев, командования армии и самого Порошенко.

      "У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия". Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят", – заявили в ВСУ.

      Однако как оказалось, слова "повстанцы" в отношении боевиков в 2015 году употреблял и сам действующий президент Петр Порошенко. Так, во время выступления в Цюрихском университете он называл приспешников оккупантов на Донбассе "rebels", что переводится как "повстанцы".

      "Я вступил на свою должность как президент мира. Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами", – говорил Порошенко.

      Но после того, как в Facebook начали публиковать скрины с речью Порошенко, что была опубликована на сайте президента, его слова о "повстанцах" были исправлены на "боевиков".


      Оригинальный и исправленный скриншоты речи Порошенко, где он употребляет слово "повстанцы"

      Сам Зеленский перед тем как проголосовать 21 апреля, пояснил, что употребил слово "повстанцы", потому что так было написано на сайте президента.

      Это подразумевается "бунтари", парни и девушки. Так было написано на сайте президента. "Бунтари", которые против Украины",
      – сказал Зеленский.

       

      blog_ava
      Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
      сегодня
      5920
      Теги: Петр Порошенко Война на Донбассе Дебаты Зеленского и Порошенко Порошенко и Зеленский Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      сегодня , 15:32 В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      1492
      Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      сегодня , 15:47 Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      Борис Немировський 1102
      Що таке Україна?
      сегодня , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 1046
      "Пока есть такая возможность": известные украинцы призвали проголосовать на выборах президента
      сегодня , 10:48 "Пока есть такая возможность": известные украинцы призвали проголосовать на выборах президента
      Світлана Попова 1851
      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      сегодня , 10:17 Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      2568
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Украине отменили Книгу жалоб
       6 марта , 12:51
      Трамп показал миру свой новый лимузин
       25 сентября 2018 , 17:56
      Клопп рассказал о единственном селфи в телефоне – это не Салах или Роналду
       23 декабря 2018 , 11:26
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук