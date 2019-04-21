Зеленский показал заполненный бюллетень: ему выписали штраф – видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке продемонстрировал свой заполненный бюллетень, что является нарушением законодательства. Поэтому он должен заплатить штраф. Однако в каком размере, пока не сообщают.

Согласно закону, сумма штрафа за обнародование заполненного бюллетеня колеблется от 1700 до 5100 гривен.

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Выписывали штраф Зеленскому в прямом эфире, который транслировал избирательный штаб кандидата.



Зеленскому выписывают штраф в прямом эфире

Последний свой поступок объяснил тем, что журналисты попросили показать бюллетень, и он это сделал автоматически, не умышленно. Но, мол, закон есть закон, и штраф таки придется заплатить.

Видео, как Зеленскому выписывают штраф, начинается с 41 минуты

Кадры с результатами волеизъявления Зеленского разлетелись в СМИ.

"Мы именно увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", – ранее отметил член координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк.

Zelenskyi publicly displayed the checkmark next to his name, which is prohibited by law. #UkraineElection pic.twitter.com/STyCqXLO0H — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 21 квітня 2019 р.

И это не единственный инцидент, который произошел во время голосования Зеленского. По пути на избирательный участок охрана обступила Владимира Зеленского рубежом. Несмотря на это, полуобнаженная активистка Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".

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