Зеленский показал заполненный бюллетень: ему выписали штраф – видео
Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке продемонстрировал свой заполненный бюллетень, что является нарушением законодательства. Поэтому он должен заплатить штраф. Однако в каком размере, пока не сообщают.
Согласно закону, сумма штрафа за обнародование заполненного бюллетеня колеблется от 1700 до 5100 гривен.
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Выписывали штраф Зеленскому в прямом эфире, который транслировал избирательный штаб кандидата.
Зеленскому выписывают штраф в прямом эфире
Последний свой поступок объяснил тем, что журналисты попросили показать бюллетень, и он это сделал автоматически, не умышленно. Но, мол, закон есть закон, и штраф таки придется заплатить.
Видео, как Зеленскому выписывают штраф, начинается с 41 минуты
Кадры с результатами волеизъявления Зеленского разлетелись в СМИ.
"Мы именно увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", – ранее отметил член координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк.
И это не единственный инцидент, который произошел во время голосования Зеленского. По пути на избирательный участок охрана обступила Владимира Зеленского рубежом. Несмотря на это, полуобнаженная активистка Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".
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