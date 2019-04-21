15:23
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК

      Зеленский показал заполненный бюллетень: ему выписали штраф – видео

      1189 Читати новину українською
      Владимиру Зеленскому выписали штраф
      Владимиру Зеленскому выписали штраф / Screenshot

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке продемонстрировал свой заполненный бюллетень, что является нарушением законодательства. Поэтому он должен заплатить штраф. Однако в каком размере, пока не сообщают.

      Согласно закону, сумма штрафа за обнародование заполненного бюллетеня колеблется от 1700 до 5100 гривен.

      Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

      Выписывали штраф Зеленскому в прямом эфире, который транслировал избирательный штаб кандидата.


      Зеленскому выписывают штраф в прямом эфире

      Последний свой поступок объяснил тем, что журналисты попросили показать бюллетень, и он это сделал автоматически, не умышленно. Но, мол, закон есть закон, и штраф таки придется заплатить.

      Видео, как Зеленскому выписывают штраф, начинается с 41 минуты

      Кадры с результатами волеизъявления Зеленского разлетелись в СМИ.

      "Мы именно увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", – ранее отметил член координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк.

      И это не единственный инцидент, который произошел во время голосования Зеленского. По пути на избирательный участок охрана обступила Владимира Зеленского рубежом. Несмотря на это, полуобнаженная активистка Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".

      Читайте также: Кто из кандидатов в президенты и политической элиты пришел проголосовать во втором туре: фото

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      688043
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що таке Україна?
      сегодня , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 837
      "Пока есть такая возможность": известные украинцы призвали проголосовать на выборах президента
      сегодня , 10:48 "Пока есть такая возможность": известные украинцы призвали проголосовать на выборах президента
      Світлана Попова 1714
      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      сегодня , 10:17 Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      2457
      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      сегодня , 08:42 Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      Злой Одессит 4685
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 08:21 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      5572
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Дебаты на НСК "Олимпийском": полиция озвучила главные требования к зрителям
       18 апреля , 15:46
      Чехия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
       5 сентября 2018 , 19:50
      Ездим зимой: как бороться с запотеванием окон в авто
       2 декабря 2018 , 11:15
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук