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      Проросійські бойовики стягують заборонену зброю до передової на Донбасі

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      "Град" на Донбасі
      "Град" на Донбасі / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні сили продовжують зосереджувати важке озброєння заборонене мінськими угодами. Так, місія ОБСЄ зафіксувала озброєння на непідконтрольних територіях неподалік від лінії зіткнення.

      12 квітня безпілотник зафіксував 2 міномети 2Б14 "Піднос" калібру 82 міліметри неподалік від селища Широка Балка. А 13 квітня зафіксували 2 танки Т-72 у житловому районі селища Соснівське, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

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      Поблизу території колишнього аеропорту "Луганськ" місія ОБСЄ помітила:

      • 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град",
      • 7 самохідних гаубиць 2С1,
      • 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б",
      • 5 Д-30 "Жаба",
      • 7 танків Т-72,
      • 6 зенітних ракетних комплексів 9К35.

      Спостерігачі ОБСЄ також повідомили, що проросійські бойовики постійно обмежують їм свободу пересування та забороняють доступ на непідконтрольні Україні території.

      Яка зброя заборонена мінськими угодами? І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя Мінські домовленості Новини Луганська ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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