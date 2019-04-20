Проросійські бойовики стягують заборонену зброю до передової на Донбасі

Російські окупаційні сили продовжують зосереджувати важке озброєння заборонене мінськими угодами. Так, місія ОБСЄ зафіксувала озброєння на непідконтрольних територіях неподалік від лінії зіткнення.

12 квітня безпілотник зафіксував 2 міномети 2Б14 "Піднос" калібру 82 міліметри неподалік від селища Широка Балка. А 13 квітня зафіксували 2 танки Т-72 у житловому районі селища Соснівське, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

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Поблизу території колишнього аеропорту "Луганськ" місія ОБСЄ помітила:

7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град",

7 самохідних гаубиць 2С1,

5 гаубиць 2А65 "Мста-Б",

5 Д-30 "Жаба",

7 танків Т-72,

6 зенітних ракетних комплексів 9К35.

Спостерігачі ОБСЄ також повідомили, що проросійські бойовики постійно обмежують їм свободу пересування та забороняють доступ на непідконтрольні Україні території.

Яка зброя заборонена мінськими угодами? І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.