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      Пророссийские боевики стягивают запрещенное оружие к передовой на Донбассе

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      "Град" на Донбассе
      "Град" на Донбассе / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные силы продолжают сосредотачивать тяжелое вооружение запрещенное Минскими соглашениями. Так, миссия ОБСЕ зафиксировала вооружения на неподконтрольных территориях неподалеку от линии соприкосновения.

      12 апреля беспилотник зафиксировал 2 миномета 2Б14 "Поднос" калибра 82 миллиметра неподалеку от поселка Широкая Балка. А 13 апреля зафиксировали 2 танка Т-72 в жилом районе поселка Сосновское, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

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      Вблизи территории бывшего аэропорта "Луганск" миссия ОБСЕ заметила:

      • 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град",
      • 7 самоходных гаубиц 2С1,
      • 5 гаубиц 2А65 "Мста-Б",
      • 5 Д-30 "Лягушка",
      • 7 танков Т-72,
      • 6 зенитных ракетных комплексов 9К35.

      Наблюдатели ОБСЕ также сообщили, что пророссийские боевики постоянно ограничивают им свободу передвижения и запрещают доступ на неподконтрольные Украине территории.

      Какое оружие запрещено Минскими соглашениями?
      И украинские военные, и пророссийские боевики должны были с сентября 2014 года отвести от линии соприкосновения на расстояния не менее 15 километров с каждой стороны средств поражения калибром более 100 миллиметров. Это должно было создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 километров – зону безопасности.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Луганска Война на Донбассе ОБСЕ Минские договоренности Оружие Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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