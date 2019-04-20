Пророссийские боевики стягивают запрещенное оружие к передовой на Донбассе

Российские оккупационные силы продолжают сосредотачивать тяжелое вооружение запрещенное Минскими соглашениями. Так, миссия ОБСЕ зафиксировала вооружения на неподконтрольных территориях неподалеку от линии соприкосновения.

12 апреля беспилотник зафиксировал 2 миномета 2Б14 "Поднос" калибра 82 миллиметра неподалеку от поселка Широкая Балка. А 13 апреля зафиксировали 2 танка Т-72 в жилом районе поселка Сосновское, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

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Вблизи территории бывшего аэропорта "Луганск" миссия ОБСЕ заметила:

7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град",

7 самоходных гаубиц 2С1,

5 гаубиц 2А65 "Мста-Б",

5 Д-30 "Лягушка",

7 танков Т-72,

6 зенитных ракетных комплексов 9К35.

Наблюдатели ОБСЕ также сообщили, что пророссийские боевики постоянно ограничивают им свободу передвижения и запрещают доступ на неподконтрольные Украине территории.

Какое оружие запрещено Минскими соглашениями?

И украинские военные, и пророссийские боевики должны были с сентября 2014 года отвести от линии соприкосновения на расстояния не менее 15 километров с каждой стороны средств поражения калибром более 100 миллиметров. Это должно было создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 километров – зону безопасности.