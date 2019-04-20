Украинские военные нанесли урон пророссийским боевикам на Донбассе
Пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных 19 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом враг 4 раза применил запрещенное минскими соглашениями оружие - минометы калибров 120 и 82 миллиметра.
К счастью, на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский боец. Что касается пророссийских боевиков, то они понесли потери: ликвидированы 3 оккупантов, ранен – 1.
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Где и с какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы?
В районе Павлополя и Водяного российские оккупационные силы дважды ударили из минометов калибра 120 миллиметров.
Возле Пищевика – из минометов калибра 82 миллиметра.
Вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Верхнеторецкого – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй – трижды из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Золотого-4 – из минометов калибра 82 миллиметра.
Вблизи Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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С начала суток 20 апреля пророссийские боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил:
в районе Павлополя – из минометов калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов;
вблизи Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника защитники Украины дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.