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      Украинские военные нанесли урон пророссийским боевикам на Донбассе

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      Ситуация на Донбассе: не погиб ни один украинский военный
      Ситуация на Донбассе: не погиб ни один украинский военный / Иллюстративное фото

      Пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных 19 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом враг 4 раза применил запрещенное минскими соглашениями оружие - минометы калибров 120 и 82 миллиметра.

      К счастью, на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский боец. Что касается пророссийских боевиков, то они понесли потери: ликвидированы 3 оккупантов, ранен – 1.

      Читайте также: Как проходит день тишины на фронте: эксклюзивный репортаж военкора24 канала

      Где и с какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы?

      В районе Павлополя и Водяного российские оккупационные силы дважды ударили из минометов калибра 120 миллиметров.

      Возле Пищевика – из минометов калибра 82 миллиметра.

      Вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      В районе Верхнеторецкого – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

      Вблизи Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй – трижды из крупнокалиберных пулеметов.

      Возле Золотого-4 – из минометов калибра 82 миллиметра.

      Вблизи Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      Читайте также: Как в Сумах встречают военных, вернувшихся из Донбасса

      С начала суток 20 апреля пророссийские боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

      в районе Павлополя – из минометов калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов;

      вблизи Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника защитники Украины дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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