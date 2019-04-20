08:47
20 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:23, 19 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українські військові завдали втрат проросійським бойовикам на Донбасі

      480 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: не загинув жоден український військовий
      Ситуація на Донбасі: не загинув жоден український військовий / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики 10 разів обстріляли позицій українських військових 19 квітня в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог 4 рази застосував заборонену мінськими угодами зброю – міномети калібрів 120 та 82 міліметри.

      На щастя, на Донбасі не загинув та не був поранений жоден український боєць. Щодо проросійських бойовиків то вони зазнали втрат: ліквідовано 3 окупантів, поранено – 1.

      Читайте також: Як проходить день тиші на фронті: ексклюзивний репортаж воєнкора 24 каналу

      Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли?

      У районі Павлополя і Водяного російські окупаційні сили двічі вдарили з мінометів калібру 120 міліметрів.

      Біля Пищевика – з мінометів калібру 82 міліметри.

      Поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      У районі Верхньоторецького – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

      Поблизу Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої – тричі з великокаліберних кулеметів.

      Біля Золотого-4 – з мінометів калібру 82 міліметри.

      Поблизу Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      Читайте також: Як у Сумах зустрічають військових, що повернулися з Донбасу

      Від початку доби 20 квітня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      у районі Павлополя – з мінометів калібру 120 міліметрів та станкових протитанкових гранатометів;

      Поблизу Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника захисники України дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються.

       

      blog_ava
      Бджоли, що жили в Нотр-Дамі, вижили під час пожежі
      сьогодні
      711
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      сьогодні , 08:07 В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      1027
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 квітня , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 736
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 квітня , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 4837
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      19 квітня , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 9012
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      19 квітня , 20:00 Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      Світлана Попова 6065
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук