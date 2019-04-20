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      Як у Сумах зустрічають військових, що повернулися з Донбасу

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      У Сумах урочисто зустрічали захисників, які після року служби у зоні бойових дій, повернулися додому. Військові 58 бригади ЗСУ пройшли центральною вулицею міста.

      Серед великої кількості військових-чоловіків крокує і Юлія. Вона пішла добровольцем на Донбас, попри те, що сама виховує маленьку доньку. 

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      Вона розповіла, що хотіла записатися у добровольці ще у 2014 році, але завагітніла. Тож, вийшовши з декрету, одразу одягла берці та пішла захищати Україну.

      Я не бажаю своїй донці побачити й почути те, що бачила я. Саме через неї я й пішла на фронт, я не хочу, щоб на мою землю хтось прийшов, щоб моя донька чула і боялася обстрілів. Я бачила тих діток, це страшно,
       зауважила військова ЗСУ Юлія Бордунова.

      Вона разом з іншими військовими протягом восьми місяців служила на Донеччині, у місті Торець. Командир 15 окремого мотопіхотного батальйону 58 бригади ЗСУ Андрій Житомирський відзвітував, що цей напрямок вважається одним з найважчих у батальйоні. Також він додав, що усі бійці повернулися додому, окрім одного військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну.

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      Всього ж за п'ять років 58 бригада, яка дислокується на Сумщині, втратила 85 бійців. Військові зазначили, що після створення підрозділу з добровольців, батальйон вийшов на якісно новий рівень оснащення.

      Кілька тижнів військові матимуть відпустки, аби побачитися із рідними та близькими. А далі знову вирушать у зону проведення ООС.

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      Теги: Новини України Суми Війна на Донбасі Війна Добровольці
      Джерело: 24 канал
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