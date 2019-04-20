Как в Сумах встречают военных, вернувшихся из Донбасса

В Сумах торжественно встречали защитников, которые после года службы в зоне боевых действий, вернулись домой. Военные 58 бригады ВСУ прошли по центральной улице города.

Среди большого количества военных-мужчин шагает и Юлия. Она пошла добровольцем на Донбасс, несмотря на то, что сама воспитывает маленькую дочь.

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Она рассказала, что хотела записаться в добровольцы еще в 2014 году, но забеременела. Поэтому, выйдя из декрета, сразу надела берцы и пошла защищать Украину.

Я не желаю своей дочери увидеть и услышать то, что видела я. Именно из-за нее я и пошла на фронт, я не хочу, чтобы на мою землю кто-то пришел, чтобы моя дочь слышала и боялась обстрелов. Я видела тех детей, это страшно,

– заметила военная ВСУ Юлия Бордунова.

Она вместе с другими военными в течение восьми месяцев служила в Донецкой области, в городе Торец. Командир 15 отдельного мотопехотного батальона 58 бригады ВСУ Андрей Житомирский отчитался, что это направление считается одним из самых тяжелых в батальоне. Также он добавил, что все бойцы вернулись домой, кроме одного военнослужащего, отдавшего свою жизнь за Украину.



Военнослужащие почтили память погибшего бойца

Всего же за пять лет 58 бригада, которая дислоцируется на Сумщине, потеряла 85 бойцов. Военные отметили, что после создания подразделения из добровольцев, батальон вышел на качественно новый уровень оснащения.

Несколько недель военные будут иметь отпуска, чтобы увидеться с родными и близкими. А дальше снова отправятся в зону проведения ООС.