01:12
20 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:25, 19 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как в Сумах встречают военных, вернувшихся из Донбасса

      17 Читати новину українською

      В Сумах торжественно встречали защитников, которые после года службы в зоне боевых действий, вернулись домой. Военные 58 бригады ВСУ прошли по центральной улице города.

      Среди большого количества военных-мужчин шагает и Юлия. Она пошла добровольцем на Донбасс, несмотря на то, что сама воспитывает маленькую дочь.

      Читайте также: Оккупанты цинично нарушили Пасхальное перемирие: репортаж с передовой

      Она рассказала, что хотела записаться в добровольцы еще в 2014 году, но забеременела. Поэтому, выйдя из декрета, сразу надела берцы и пошла защищать Украину.

      Я не желаю своей дочери увидеть и услышать то, что видела я. Именно из-за нее я и пошла на фронт, я не хочу, чтобы на мою землю кто-то пришел, чтобы моя дочь слышала и боялась обстрелов. Я видела тех детей, это страшно,
      – заметила военная ВСУ Юлия Бордунова.

      Она вместе с другими военными в течение восьми месяцев служила в Донецкой области, в городе Торец. Командир 15 отдельного мотопехотного батальона 58 бригады ВСУ Андрей Житомирский отчитался, что это направление считается одним из самых тяжелых в батальоне. Также он добавил, что все бойцы вернулись домой, кроме одного военнослужащего, отдавшего свою жизнь за Украину.

      Військовослужбовці вшановують пам'ять загиблого бійця
      Военнослужащие почтили память погибшего бойца

      Всего же за пять лет 58 бригада, которая дислоцируется на Сумщине, потеряла 85 бойцов. Военные отметили, что после создания подразделения из добровольцев, батальон вышел на качественно новый уровень оснащения.

      Несколько недель военные будут иметь отпуска, чтобы увидеться с родными и близкими. А дальше снова отправятся в зону проведения ООС.

      blog_ava
      Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео
      19 апреля
      10623
      Теги: Новости Украины Добровольцы Война Война на Донбассе Сумы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      сегодня , 00:00 В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      155
      Главные новости 19 апреля: Дебаты Порошенко и Зеленского, дело "Приватбанка"
      19 апреля , 23:54 Главные новости 19 апреля: Дебаты Порошенко и Зеленского, дело "Приватбанка"
      206
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 апреля , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 131
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 апреля , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 3588
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      19 апреля , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 7100
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Фото украинских пейзажей, от которых захватывает дух
       5 ноября 2017 , 00:17
      Volkswagen Polo "на бляхах" - дешевле маршрутки
       2 сентября 2018 , 09:10
      В Киеве появился полигон для дрифта: Видео
       28 ноября 2018 , 08:18
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук