Оккупанты цинично нарушили Пасхальное перемирие: репортаж с передовой

Даже несколько часов не продержалось очередное Пасхальное перемирие – пророссийские боевики открыли огонь по позициям защитников мирной Украины. В результате один наш армеец был ранен.

С начала 18 апреля на Донбассе объявили очередной, Пасхальный, режим тишины. Закономерно и ожидаемо выполнять его решили только воины Объединенных Сил, террористы же ударили в его первые минуты.

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Капеллан Феофана к этому отнесся спокойно – для него это уже третяя Пасха на фронте. На вопрос, была ли хоть одна из них тихой, отвечает – пожалуй, нет.

Момент, когда они посвятят в себя кулич, то они начинают забывать, что это праздник. А мы вежливы, мы никого не обижаем,

– ответил капеллан, военнослужащий ВСУ Иеромонарх Феофан.

Пан Феофан имеет импровизированную часовню. Туда приходят ребята, когда идут на боевое дежурство – под пули и снаряды враждебные, и просят у Бога, Матери Божией помощи.



Часовня на передовой

На нулевых позициях воины говорят то же – режим тишины является односторонним.

Просто нам сказали, что есть Пасхальное перемирие, а фактически оно проходит со стрельбой. Здесь просто очень маленькие расстояния, по этому чем-то тяжелым стрелять нет смысла – можно в своих попасть,

– рассказал военнослужащий ВСУ Мастер.

После этих слов по нашим позициям раздаются одиночные выстрелы. Бойцы заводят журналистов в блиндаж.

Боец Каспер уже в четвертый раз находится на передке во время Пасхального режима тишины. Каждый раз враг ведет себя одинаково. Больше всего вспоминает 2014 год. Сейчас все же тише. По крайней мере, калибры меньше, но стрелки не изменились, они те же – "запоребриковые".

Воины Объединенных Сил готовы отвечать огнем. А о поражающем действии украинской силы вредители прекрасно знают.