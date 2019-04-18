Окупанти цинічно порушили Пасхальне перемир'я: репортаж з передової

Навіть кілька годин не протрималось чергове Пасхальне перемир'я – проросійські бойовики відкрили вогонь по позиціях захисників мирної України. В результаті один наш армієць був поранений.

Із початку 18 квітня на Донбасі оголосили черговий, Пасхальний, режим тиші. Закономірно і очікувано виконувати його вирішили лише воїни Об'єднаних Сил, терористи ж вгатили у його перші хвилини.

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Капелан Феофана до цього поставився спокійно – для нього це вже третій Великдень на фронті. На питання, чи хоч одна з них була тихою, відповідає – мабуть, ні.

Момент, коли вони посвятять у себе паску, то вони починають забувати, що це свято. А ми чемні, ми нікого не ображаємо,

– відповів капелан, військовослужбовець ЗСУ Ієромонарх Феофан.

Пан Феофан має імпровізовану капличку. Туди підходять хлопці, коли йдуть на бойове чергування – під кулі та снаряди ворожі, і просять у Бога, Матері Божої допомоги.



Капличка на передовій

На нульових позиціях воїни говорять те саме – режим тиші є одностороннім.

Просто нам сказали, що є Пасхальне перемир'я, а фактично, воно проходить зі стріляниною. Тут просто дуже маленькі відстані, по цьому чимось тяжким стріляти немає сенсу – можна в своїх потрапити,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Майстер.

Після цих слів по наших позиціях лунають одиночні постріли. Бійці заводять журналістів у бліндаж.

Боєць Каспер вже вчетверте перебуває на передку під час Пасхального режиму тиші. Щоразу ворог поводить себе однаково. Найбільше згадує 2014 рік. Зараз все ж тихіше. Принаймні, калібри менші, але стрільці не змінились, вони ті самі – "запоребрикові".

Воїни Об'єднаних Сил готові завдати вогонь у відповідь. А про нищівну силу української сили окупанти чудово знають.