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      На Донбасі повинно початися "Великоднє перемир'я"

      97 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Під час Skype-конференції тристоронньої контактної групи 18 квітня має бути оголошено про початок так званої "Великодньої тиші".

      Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів  Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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      Режим припинення вогню має розпочатись спеціально до початку святкувань Великодня. Проте, коли саме він запрацює – поки не відомо.

      Будуть донесені сигнали до російської сторони про те, щоб це створило ті умови, щоб одразу після президентських виборів приступити до серйознних переговорів у "нормандському форматі" для забезпечення мирного процесу,
      – заявив Петро Порошенко.

      За 5 років війни було порушено щонайменше 10 таких режимів припинення вогню.

      Як минула доба на фронті? Упродовж доби 17 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Перемир'я Петро Порошенко Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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