Окупанти активізувалися на Донбасі: один український військовий поранений

Упродовж доби 17 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.

Окупанти обстрілювали наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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Усі порушення режиму припинення вогню окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ біля сіл Миколаївка, Водяне, Павлопіль, Новоселівка Друга та у районі населених пунктів Піски, Лебединське та Широкине.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено, а ще п'ятьох – поранено.

Від початку поточної доби проросійські бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



