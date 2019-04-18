Оккупанты активизировались на Донбассе: один украинский военнослужащий ранен

В течение суток 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

Читайте также: Возвращают родной дом: как воины полка "Азов" защищают позиции вблизи оккупированной Горловки

Все нарушения режима прекращения огня оккупанты провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг открывал огонь по позициям наших войск у села Николаевка, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая и в районе населенных пунктов Пески, Лебединский и Широкино.

По данным разведки, два оккупанта были уничтожены, а еще пять – получили ранения.

С начала текущих суток пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.



