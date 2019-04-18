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      На Донбассе должно начаться "Пасхальное перемирие"

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / Фото из открытых источников

      Во время Skype-конференции трехсторонней контактной группы 18 апреля должно быть объявлено о начале так называемой "Пасхальной тишины".

      Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов Президент Украины Петр Порошенко по итогам встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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      Режим прекращения огня должен начаться специально до начала празднований Пасхи. Однако, когда именно он заработает – пока не известно.

      Будут донесены сигналы к российской стороне о том, чтобы это создало те условия, чтобы сразу после президентских выборов приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате" для обеспечения мирного процесса,
      – заявил Петр Порошенко.

      За 5 лет войны было нарушено по меньшей мере 10 таких режимов прекращения огня.

      Как прошли сутки на фронте? В течение суток 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

      blog_ava
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      2013
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Петр Порошенко Перемирие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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