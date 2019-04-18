На Донбассе должно начаться "Пасхальное перемирие"

Во время Skype-конференции трехсторонней контактной группы 18 апреля должно быть объявлено о начале так называемой "Пасхальной тишины".

Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов Президент Украины Петр Порошенко по итогам встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте также: Муженко: Россия может за час превратить войну на Донбассе в полномасштабную

Режим прекращения огня должен начаться специально до начала празднований Пасхи. Однако, когда именно он заработает – пока не известно.

Будут донесены сигналы к российской стороне о том, чтобы это создало те условия, чтобы сразу после президентских выборов приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате" для обеспечения мирного процесса,

– заявил Петр Порошенко.

Перше питання, яке я піднімав на переговорах з європейськими лідерами сьогодні – це встановлення миру в Україні. Отримав запевнення, що найближчим часом буде скликано засідання на найвищому рівні Нормандського формату pic.twitter.com/DWVEwQKjDH — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2019 р.

За 5 лет войны было нарушено по меньшей мере 10 таких режимов прекращения огня.

Как прошли сутки на фронте? В течение суток 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.