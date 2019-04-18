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      Муженко: Россия может за час превратить войну на Донбассе в полномасштабную

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      Виктор Муженко
      Виктор Муженко / Фото из открытых источников

      Особенность российско-украинской войны заключается в том, что на протяжении всего часа она может превратиться в полномасштабный конфликт с привлечением сухопутных, морских и авиационных сил.

      Этому способствует дислокация войск РФ, расположенных вдоль украинско–российской границы, в оккупированном Крыму и даже в Беларуси. То есть российская армия без особой подготовки может начать активные боевые действия. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в интервью "Фактам".

      Читайте также: Армия не собирается становиться на колени перед агрессорами и врагами Украины, – Муженко

      По нашим расчетам и по расчетам НАТО, подразделения российской армии на 70% готовы к ведению боев. Если в Украине возникнет хаос, тогда наступит благоприятное время, чтобы такие действия предпринять,
      – отметил Муженко.

      По его словам, интересы Российской Федерации намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса. Россия пытается восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина.

      Кроме того, Муженко добавляет, что России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности.

      "У нас есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения для советской, а затем и российской армии. России их сейчас не хватает, с этим и связано некоторое торможение программ перевооружения их вооруженных сил. Речь идет о ракетных системах, силовых установках, двигателях для кораблей и вертолетов соответствующих классов, которые производятся у нас. Так что у них есть ряд серьезных мотиваций для действий наступательного агрессивного характера", – добавил он.

      Что известно о войне на Донбассе? Военный конфликт на Востоке Украины начался, когда российские отряды вторглись в апреле 2014 года на территорию Донбасса. Это произошло после захвата Крыма Россией и провозглашения суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР". Несмотря на многочисленные доказательства причастности России к войне, официально государство-агрессор не признает факта вторжения в Украину. По предварительным подсчетам, за 5 лет войны в Донбассе погибли почти три тысячи украинских военнослужащих.

      В последнее время военные ВСУ могут похвастаться успешной ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

      Кроме того, бойцы уничтожили склад боеприпасов оккупантов, который после удара феерично вспыхнул и сгорел дотла. В результате удара также погибли два боевика.

      війна на Донбасі ООС Росія
      Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Виктор Муженко
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