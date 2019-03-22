Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили боевой склад оккупантов: феерическое видео
Украинские военные метким выстрелом ликвидировали очередной объект российских оккупационных войск на Донбассе. В результате удара также погибли два боевика.
На этот раз защитникам Украины удалось разбить боевой склад оккупантов. Видео уничтожения обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
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В результате меткого выстрела был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки,
– рассказал он.
По данным разведки, бойцы ВСУ во время удара также ликвидировали двух пророссийских боевиков, еще трое получили ранения.
Каких успехов достигли украинские бойцы на Донбассе?
Украинские защитники могут похвастаться частой ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.
Кроме того, украинские войска нанесли мощный минометный удар по блиндажу оккупантов, который сгорел дотла.