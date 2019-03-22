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      Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили боевой склад оккупантов: феерическое видео

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      Украинские бойцы уничтожили склад оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили склад оккупантов на Донбассе / Скриншот из видео

      Украинские военные метким выстрелом ликвидировали очередной объект российских оккупационных войск на Донбассе. В результате удара также погибли два боевика.

      На этот раз защитникам Украины удалось разбить боевой склад оккупантов. Видео уничтожения обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

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      В результате меткого выстрела был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки,
      – рассказал он.

      По данным разведки, бойцы ВСУ во время удара также ликвидировали двух пророссийских боевиков, еще трое получили ранения.

      Палала, палала, палала. У моєму небі зірка! В результаті влучного пострілу було знищено склад боєприпасів російських окупантів який фєєрично палав майже добу. За даними розвідки 2 ватрушки приєдналися до #200_бригада і ще 3 зализують поранення. https://m.youtube.com/watch?v=j8MqXfy1ews Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Ютуб-канал вдячність за підписку та

      Опубліковано Anatoliy Shtefan Четвер, 21 березня 2019 р.

       

      Каких успехов достигли украинские бойцы на Донбассе?
      Украинские защитники могут похвастаться частой ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

      Кроме того, украинские войска нанесли мощный минометный удар по блиндажу оккупантов, который сгорел дотла.

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      Теги: Жертвы Новости Украины Оружие Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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