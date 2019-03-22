Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили боевой склад оккупантов: феерическое видео

Украинские военные метким выстрелом ликвидировали очередной объект российских оккупационных войск на Донбассе. В результате удара также погибли два боевика.

На этот раз защитникам Украины удалось разбить боевой склад оккупантов. Видео уничтожения обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

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В результате меткого выстрела был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки,

– рассказал он.

По данным разведки, бойцы ВСУ во время удара также ликвидировали двух пророссийских боевиков, еще трое получили ранения.