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      Небо в безопасности: Вооруженные силы провели учения авиации и ПВО – видео

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      Военные ВСУ провели авиационные учения совместно с тренировкой по ПВО
      Военные ВСУ провели авиационные учения совместно с тренировкой по ПВО / Скриншот с видео

      Тактическая авиация Вооруженных сил Украины провела совместную тренировку вместе с противовоздушной обороной. На этот раз авиация не просто выполняла плановые полеты, а работала в интересах противовоздушной обороны, передают в штабе ООС.

      Да, учебно-боевой самолет Л-39 выполнил полет, а экипажи зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" потренировались в его условном уничтожении. Как отмечают в штабе ООС, радиолокационная станция комплекса своевременно обнаружила воздушную цель, и расчет ЗРК условно уничтожил ее одной ракетой.

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      Обслуги обучены, машины готовы – небо в безопасности,
      высказались об обучении в Объединенных силах.

      В штабе также добавляют, что основной задачей зенитных ракетных подразделений пока является уничтожение беспилотников оккупантов.

      ВСУ провели учения по авиации и противовоздушной обороне, видео:

      Небо в безпеці! #ООС #операція_ОС Цього разу тактична авіація не просто виконувала планові польоти, а працювала в інтересах підрозділів протиповітряної оборони. Встановленим коридором прольоту навчально-бойовий літак Л-39 виконав політ, а екіпажі зенітного ракетного комплексу "Оса-АКМ" потренувалися в його умовному знищенні. Радіолокаційна станція комплексу своєчасно виявила повітряну ціль, і розрахунок ЗРК умовно знищив її однією ракетою. Відтак, тренування виявилося вдалим для всіх – і для воїнів-авіаторів, які виконували політ та забезпечували його на землі, і для вартових неба. Варто зазначити, що на сьогодні основними завданнями зенітних ракетних підрозділів із ЗРК "Оса-АКМ" на озброєнні у районі проведення операції Об'єднаних сил є знищення безпілотних літальних апаратів російсько-окупаційних військ. Це – як тактичні, так і оперативні БПЛА. На рахунку даного підрозділу, зокрема, знищений БПЛА "Орлан-10". Одним словом, обслуги навчені, машини готові – небо у безпеці! Разом переможемо! Слава Україні!

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 20 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новости Украины авиация Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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