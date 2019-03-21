Небо в безопасности: Вооруженные силы провели учения авиации и ПВО – видео

Тактическая авиация Вооруженных сил Украины провела совместную тренировку вместе с противовоздушной обороной. На этот раз авиация не просто выполняла плановые полеты, а работала в интересах противовоздушной обороны, передают в штабе ООС.

Да, учебно-боевой самолет Л-39 выполнил полет, а экипажи зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" потренировались в его условном уничтожении. Как отмечают в штабе ООС, радиолокационная станция комплекса своевременно обнаружила воздушную цель, и расчет ЗРК условно уничтожил ее одной ракетой.

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Обслуги обучены, машины готовы – небо в безопасности,

– высказались об обучении в Объединенных силах.

В штабе также добавляют, что основной задачей зенитных ракетных подразделений пока является уничтожение беспилотников оккупантов.

ВСУ провели учения по авиации и противовоздушной обороне, видео: