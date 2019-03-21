Небо в безпеці: Збройні сили провели навчання авіації і ППО – відео
Тактична авіація Збройних сил України провела спільне тренування разом із протиповітряною обороною. Цього разу авіація не просто виконувала планові польоти, а працювала в інтересах протиповітряної оборони, передають у штабі ООС.
Так, навчально-бойовий літак Л-39 виконав політ, а екіпажі зенітного ракетного комплексу "Оса-АКМ" потренувалися в його умовному знищенні. Як зазначають у штабі ООС, радіолокаційна станція комплексу своєчасно виявила повітряну ціль, і розрахунок ЗРК умовно знищив її однією ракетою.
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Обслуги навчені, машини готові – небо у безпеці,
– висловились про навчання в Об’єднаних силах.
У штабі також додають, що основним завданням зенітних ракетних підрозділів наразі є знищення безпілотників окупантів.
ЗСУ провели навчання з авіації і протиповітряної оборони, відео: