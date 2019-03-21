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      Небо в безпеці: Збройні сили провели навчання авіації і ППО – відео

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      Військові ЗСУ провели авіаційні навчання спільно із тренуванням з ППО
      Військові ЗСУ провели авіаційні навчання спільно із тренуванням з ППО / скрін із відео

      Тактична авіація Збройних сил України провела спільне тренування разом із протиповітряною обороною. Цього разу авіація не просто виконувала планові польоти, а працювала в інтересах протиповітряної оборони, передають у штабі ООС.

      Так, навчально-бойовий літак Л-39 виконав політ, а екіпажі зенітного ракетного комплексу "Оса-АКМ" потренувалися в його умовному знищенні. Як зазначають у штабі ООС, радіолокаційна станція комплексу своєчасно виявила повітряну ціль, і розрахунок ЗРК умовно знищив її однією ракетою.

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      Обслуги навчені, машини готові – небо у безпеці,
      – висловились про навчання в Об’єднаних силах.

      У штабі також додають, що основним завданням зенітних ракетних підрозділів наразі є знищення безпілотників окупантів.

      ЗСУ провели навчання з авіації і протиповітряної оборони, відео:

      Небо в безпеці! #ООС #операція_ОС Цього разу тактична авіація не просто виконувала планові польоти, а працювала в інтересах підрозділів протиповітряної оборони. Встановленим коридором прольоту навчально-бойовий літак Л-39 виконав політ, а екіпажі зенітного ракетного комплексу "Оса-АКМ" потренувалися в його умовному знищенні. Радіолокаційна станція комплексу своєчасно виявила повітряну ціль, і розрахунок ЗРК умовно знищив її однією ракетою. Відтак, тренування виявилося вдалим для всіх – і для воїнів-авіаторів, які виконували політ та забезпечували його на землі, і для вартових неба. Варто зазначити, що на сьогодні основними завданнями зенітних ракетних підрозділів із ЗРК "Оса-АКМ" на озброєнні у районі проведення операції Об'єднаних сил є знищення безпілотних літальних апаратів російсько-окупаційних військ. Це – як тактичні, так і оперативні БПЛА. На рахунку даного підрозділу, зокрема, знищений БПЛА "Орлан-10". Одним словом, обслуги навчені, машини готові – небо у безпеці! Разом переможемо! Слава Україні!

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 20 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил авіація Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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