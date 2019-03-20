Пошрамований війною Донбас: як виглядають з космосу місця боїв

Пошрамований війною Донбас. Зібрав десятки снапшотів з оновлених Google карт 2019. ВОПи, бліндажі, опорні пункти на лінії розмежування. У місцях найсерйозніших бойових зіткнень у 2014-му вирви і воронки від артилерії заросли бур'янами. Але у деяких зонах вони видимі до цих пір. Вже не кажучи про найгарячіші місця нинішніх боїв