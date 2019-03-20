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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Пошрамований війною Донбас: як виглядають з космосу місця боїв

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      Фото з космосу місць боїв на Донбасі
      Фото з космосу місць боїв на Донбасі / Кадр з відео Ельдара Сарахмана

      У мережі опублікували добірку супутникових знімків територій Донбасу, які постраждали внаслідок бойових дій. Десятки знімків з оновлених Google-карт 2019 в один відеозапис змонтував журналіст Ельдар Сарахман.

      На кадрах зафіксовані взводні опорні пункти, бліндажі, опорні пункти на лінії розмежування.

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      У місцях найсерйозніших бойових зіткнень, що відбулися у 2014 році, вирви від влучань артилерії заросли бур'янами. Але в деяких зонах їх видно і досі, не кажучи вже про найгарячіші місця нинішніх боїв, написав журналіст.

      Пошрамований війною Донбас. Зібрав десятки снапшотів з оновлених Google карт 2019. ВОПи, бліндажі, опорні пункти на лінії розмежування. У місцях найсерйозніших бойових зіткнень у 2014-му вирви і воронки від артилерії заросли бур'янами. Але у деяких зонах вони видимі до цих пір. Вже не кажучи про найгарячіші місця нинішніх боїв

      Опубліковано Ельдаром Сарахманом Вівторок, 19 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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