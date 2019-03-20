Пошрамований війною Донбас: як виглядають з космосу місця боїв
У мережі опублікували добірку супутникових знімків територій Донбасу, які постраждали внаслідок бойових дій. Десятки знімків з оновлених Google-карт 2019 в один відеозапис змонтував журналіст Ельдар Сарахман.
На кадрах зафіксовані взводні опорні пункти, бліндажі, опорні пункти на лінії розмежування.
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У місцях найсерйозніших бойових зіткнень, що відбулися у 2014 році, вирви від влучань артилерії заросли бур'янами. Але в деяких зонах їх видно і досі, не кажучи вже про найгарячіші місця нинішніх боїв, написав журналіст.
Джерело: 24 Канал
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