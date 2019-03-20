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      Израненный войной Донбасс: как выглядят из космоса места боев

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      Фото из космоса мест боев в Донбассе
      Фото из космоса мест боев в Донбассе / Кадр из видео Эльдара Сарахмана

      В сети опубликовали подборку спутниковых снимков территорий Донбасса, пострадавших в результате боевых действий. Десятки снимков из обновленных Google-карт 2019 в одну видеозапись смонтировал журналист Эльдар Сарахман.

      На кадрах зафиксированы взводные опорные пункты, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения.

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      В местах серьезных боевых столкновений, произошедших в 2014 году, воронки от попаданий артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах видны до сих пор, не говоря уже о самых горячих местах нынешних боев, написал журналист.

      Пошрамований війною Донбас. Зібрав десятки снапшотів з оновлених Google карт 2019. ВОПи, бліндажі, опорні пункти на лінії розмежування. У місцях найсерйозніших бойових зіткнень у 2014-му вирви і воронки від артилерії заросли бур'янами. Але у деяких зонах вони видимі до цих пір. Вже не кажучи про найгарячіші місця нинішніх боїв

      Опубліковано Ельдаром Сарахманом Вівторок, 19 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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