Израненный войной Донбасс: как выглядят из космоса места боев

В сети опубликовали подборку спутниковых снимков территорий Донбасса, пострадавших в результате боевых действий. Десятки снимков из обновленных Google-карт 2019 в одну видеозапись смонтировал журналист Эльдар Сарахман.

На кадрах зафиксированы взводные опорные пункты, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения.

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В местах серьезных боевых столкновений, произошедших в 2014 году, воронки от попаданий артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах видны до сих пор, не говоря уже о самых горячих местах нынешних боев, написал журналист.