Израненный войной Донбасс: как выглядят из космоса места боев
В сети опубликовали подборку спутниковых снимков территорий Донбасса, пострадавших в результате боевых действий. Десятки снимков из обновленных Google-карт 2019 в одну видеозапись смонтировал журналист Эльдар Сарахман.
На кадрах зафиксированы взводные опорные пункты, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения.
Читайте также: Как выглядит сейчас прифронтовая Марьинка: эксклюзивный репортаж
В местах серьезных боевых столкновений, произошедших в 2014 году, воронки от попаданий артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах видны до сих пор, не говоря уже о самых горячих местах нынешних боев, написал журналист.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Население Украины существенно уменьшилось в 2017 году19 января 2018 , 12:42
Вернидуб и Фонсека а-ля Макгрегор – Хабиб, или Как Неймар познал жестокие реалии УПЛ8 октября 2018 , 14:16