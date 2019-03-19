Как выглядит сейчас прифронтовая Марьинка: эксклюзивный репортаж

Боевики попытались пойти в атаку возле Марьинки, которая расположена вплотную к оккупированному Донецку. Вооруженные силы Украины приняли бой, который длился более 12 часов. Как живут гражданские и военные в горячих точках Востока Украины – читайте в материале 24 канала.

Жизнь у гражданских продолжается

В Марьинке до войны местные спокойно ездили в областной центр, до которого 10 минут на велосипеде. Теперь там – невидимая для обычного глаза линия фронта.

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Граница между гражданским сектором и военным в городе практически отсутствует. Несмотря на постоянную опасность, местные не спешат покидать Марьинку. И пытаются жить обычной жизнью. Хотя бы днем, когда обстрелов почти нет.

К примеру, у одного из жителей Марьинка Норика за двором – уже линия фронта. Семью он отправил в безопасное место, а сам сажает ежевику и виноград. И неважно, что в любой момент может прилететь вражеский снаряд.



Житель Марьинки

Поврежденная крыша

Ранее передовая была буквально в доме мужчины. Дальше враг не пускал. Но украинские военные все же прошли вперед, чтобы обезопасить гражданских от огня.



Результат обстрела

Военным, чтобы добраться на передовую надо бежать по болотам Донбасса. Позиция расположена почти вплотную к врагу, который засел на бывшем конзаводе. Откуда и обстреливают украинских военных и мирных жителей Марьинки.



Погода создает препятствия для военных

Бойцы рассказали, если днем тихо, то ночью начинается настоящая война, ужасы которой мужчины видят не впервые.

Поврежденное здание

Военные о войне

На востоке Украины каждый из защитников имеет свою историю, о том, как попал на войну. К примеру, военнослужащему Дмитрию диагностировали инвалидность. Перенес три операции на позвоночнике, мог остаться дома, но все равно сейчас на передовой.

Я не заморачиваюсь этим. Я там, где хотел,

– сказал боец Дмитрий.

Военнослужащий Виталий рассказал, когда война пришла в Украину, он временно покинул профессию учителя физрука и взял в руки оружие, хотя очень скучает по своим учениками.

Военнослужащий Виталий

Боец с позывным "Катран" вспомнил своего сына, который только отслужил срочную. Он хотел к отцу на фронт, но тот запретил.

Он говорит: "Папа, я хочу к тебе". Я говорю: "Нет, сынок, ноги в руки и домой". Он срочную службу отслужил",

– рассказал военнослужащий 24 бригады ВСУ "Катран".