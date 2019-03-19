Почему Россия не вывела войска с Донбасса в 2018 году: объяснение Грымчака

В 2018 году были высокие шансы на то, что Россия уйдет со временно оккупированных территорий Донбасса. Однако их реализации помешали пророссийские кандидаты в президенты, которые обещали договориться с агрессором.

В конце 2018 году были объективные признаки того, что Россия может убрать свои войска с востока Украины, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Народной правде".

Читайте также: Плюшка в гнезде ватрушки: в сети появилось видео, как бойцы ВСУ уничтожили позицию врага

В частности, была информация о том, что российские оккупанты начали выводить из зоны боевых действий особенно ценное оборудование, которого в РФ выпускают не так много. Кроме того, в сентябре 2018 года финансирование оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должно было полностью прекратиться.

Почему этого не произошло? Достаточно включить телевизор, чтобы узнать, сколько людей у ​​нас за мир любой ценой. Из того, что можно сказать: условно говоря, побежали переговорщики от наших кандидатов с криками о том, что мы придем к власти и все решим. И поэтому все это остановилось, к сожалению,

– подчеркнул Грымчак.

В подтверждение своих слов чиновник напомнил, что комиссия в формате Волкер-Сурков довольно активно начинала разрабатывать план введения миротворцев на Донбасс. Стороны обменивались видениями, и могли согласовать какие-то пункты плана. Однако, в определенный момент осенью 2018 года все прекратилось.

Читайте также: Путин отметился новым циничным заявлением относительно войны в Украине

Кроме того, нельзя исключать, что Россия попытается напасть на Украину. Она стянула к границе более 80 тысяч военных, около тысячи танков, полтысячи самолетов и 300 боевых вертолетов. Они функционально отличаются от тех, которые были там в 2014-м.

5 лет назад на границе были армейские группировки РФ, которые остались там после учений. Сегодня дивизии, которые стоят на границе, имеют по два танковых полка вместо одного. Поэтому это фактически характеризует эти части как ударные.

Но надо понимать, что и Украина совсем другая, не 2014-го года. Наши военные эффективно используют противотанковые ракетные комплексы, и, скажу вам, командир может даже получить выговор, если не обеспечит своевременный ответ на обстрелы своих подчиненных. Хотя, с точки зрения россиян, они могут попробовать наступать в случае каких-то внутренних проблем Украины. Думаю, в наших условиях такой вариант нельзя исключать,

– подытожил он.



Откуда Россия может напасть на Украину: карта