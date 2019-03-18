Путин отметился новым циничным заявлением относительно войны в Украине

Президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым отметился новым циничным заявлением. Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупационных войск на Донбассе и ухудшения ситуации на полуострове, глава Кремля сказал, что готов к миру и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ.

Путин на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани заявил, что надеется на содействие ОБСЕ в урегулировании российско-украинского кризиса.

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Мы очень рассчитываем, что ОБСЕ внесет свой положительный вклад. Сейчас организация работает достаточно активно на юго-востоке Украины, поэтому надеемся, что будет способствовать урегулированию этого кризиса, а также и многим другим кризисам на Евразийском пространстве. Мы к этому готовы, будем всячески к этому стремиться,

– сказал Путин.

Глава Кремля также поставил под вопрос работу организации, ведь в мире существует много проблем, над решением которых никто не работает. По его словам, ОБСЕ сейчас не полностью соответствует тем целям и требованиям, ради которых была создана.

Россия причастна к войне на Донбассе: доказательства

На сегодня на временно оккупированных территориях Донбасса находятся 32 тысячи человек российских регулярных военных формирований. Из этого количества 11 тысяч человек являются военнослужащими РФ. Страна-агрессор усиливает свои военные части тяжелым вооружением и солдатами. Вблизи Мирного и Круглика на оккупированной территории Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в начале марта 44 танка и другую технику.

Почему Путин хочет захватить Украину?

Российский президент Владимир Путин продолжит бороться за Украину и вмешиваться в ее внутренние дела. Он мечтает воплотить свой имперский замысел – создать "великую Россию". Экс-президент Польши Александр Квасьневский убежден, что глава Кремля имеет две стратегические цели – стать крупным игроком на мировой арене, что ему уже не удалось и сделать Россию "собирателем бывших стран СССР". В то же время, Путин понимает, что страны Балтии ему не достанутся, поэтому его аппетит больше всего нацелен на соседнюю Украину.





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