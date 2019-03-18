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      Путін відзначився новою цинічною заявою щодо війни в Україні

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      Путін зробив нову зухвалу заяву про війну на Донбасі
      Путін зробив нову зухвалу заяву про війну на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму відзначився новою цинічною заявою. Незважаючи на постійні обстріли російських окупаційних військ на Донбасі і погіршення ситуації на півострові, глава Кремля сказав, що готовий до миру і розраховує в цьому питанні на ОБСЄ.

      Путін на зустрічі з главою делегації французьких політиків, президентом асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані заявив, що сподівається на сприяння ОБСЄ у врегулюванні російсько-української кризи.

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      Ми дуже розраховуємо, що ОБСЄ зробить свій позитивний внесок. Зараз організація працює досить активно на південному сході України, тому надіємося, що сприятиме врегулюванню цієї кризи, а також і багатьом іншим кризам на Євразійському просторі. Ми до цього готові, будемо всіляко до цього прагнути,
      – сказав Путін.

      Очільник Кремля також поставив під сумнім роботу організації, адже у світі існує багато проблем, над вирішенням яких ніхто не працює. За його словами, ОБСЄ зараз не повністю відповідає тим цілям і вимогам, заради яких була створена.

      Росія причетна до війни на Донбасі: доказиНа сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебувають 32 тисячі осіб російських регулярних військових формувань. З цієї кількості 11 тисяч людей є військовослужбовцями РФ. Країна-агресор посилює свої військові частини важким озброєнням та солдатами. Поблизу Мирного й Круглика на окупованій території Луганської області спостерігачі ОБСЄ зафіксували на початку березня 44 танки та іншу техніку.

      Чому Путін хоче захопити Україну?Російський президент Володимир Путін продовжуватиме боротися за Україну і втручатися у її внутрішні справи. Він мріє втілити свій імперський задум – створити "велику Росію". Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський переконаний, що глава Кремля має дві стратегічні мети – стати великим гравцем на світовій арені, що йому вже не вдалося та зробити Росію "збирачем колишніх країн СРСР". Водночас, Путін розуміє, що країни Балтії йому не дістануться, тому його апетит найбільше націлений на сусідню Україну.


      Звідки Росія може напасти на Україну

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Війна на Донбасі ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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