Чому Росія не вивела війська з Донбасу у 2018 році: пояснення Гримчака

У 2018 році були високі шанси на те, що Росія піде з тимчасово окупованих територій Донбас. Однак їхній реалізації завадили проросійські кандидати у президенти, які обіцяли домовитися з агресором.

Наприкінці 2018 року були об'єктивні ознаки того, що Росія може прибрати свої війська зі сходу України, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Народній правді".

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Зокрема, була інформація про те, що російські окупанти почали виводити із зони бойових дій особливо цінне обладнання, якого в РФ випускають не так багато. Крім того, станом на вересень 2018 року фінансування на окупованих територіях Донеччини і Луганщини мало повністю припинитися.

Чому цього не сталося? Достатньо увімкнути телевізор, щоб почути, скільки людей в нас за мир будь-якою ціною. З того, що можна сказати: умовно кажучи, побігли перемовники від наших кандидатів з криками про те, що ми прийдемо до влади і все вирішимо. І тому все це зупинилося, на жаль,

– нпідкреслив Гримчак.

На підтвердження своїх слів чиновник нагадав, що на комісії у форматі Волкер – Сурков досить активно починали розробляти план введення миротворців на Донбас. Сторони обмінювалися баченнями, і могли погодити якісь пункти плану. Проте, у певний момент восени 2018 року все припинилося.

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Окрім того, не можна виключати, що Росія спробує напасти на Україну. Вона стягнула на кордони понад 80 тисяч військових, майже тисячу танків, півтисячі літаків і 300 бойових вертольотів. Вони функціонально відрізняються від тих, які були там у 2014-му.

5 років тому на кордоні були армійські угрупування РФ, які залишилися там після навчань. Сьогодні дивізії, які стоять на кордоні, мають по два танкових полки замість одного. Тому це фактично характеризує ці частини як ударні.

Але треба розуміти, що і Україна зовсім інша, не 2014-го року. Наші військові ефективно використовують протитанкові ракетні комплекси, і, скажу вам, командир може навіть отримати покарання, якщо не забезпечить своєчасну відповідь на обстріли своїх підлеглих. Хоча, з точки зору росіян, вони можуть спробувати наступати в разі якихось внутрішніх неприємностей України. Гадаю, в наших умовах такий варіант не можна виключати,

– підсумував він.



Звідки Росія може напасти на Україну: карта